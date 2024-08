A Fórmula 1 retornou nesta sexta-feira (23) depois de quase um mês de férias e o holandês Max Verstappen (Red Bull) continua sem reencontrar o domínio perdido: foi superado por Mercedes e McLaren nos primeiros treinos livres do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1.

O fim de semana no circuito de Zandvoort, onde Verstappen correrá com o apoio da torcida holandesa, se apresenta como a ocasião perfeita para que líder isolado do Mundial de pilotos, que teve problemas nas últimas corridas, se reencontre com a vitória.

Em todo caso, o rendimento desta sexta-feira do atual tricampeão mundial, que tem três 'poles' e três vitórias desde o retorno do GP da Holanda à F1, em 2021, deve ser relativizado.

Mas será que Verstappen conseguiu aproveitar a pausa de meio de ano para que sua Red Bull volte a se distanciar? Por enquanto, as primeiras impressões é de que a situação é similar à do final de julho.

Há um mês, Verstappen chegou aliviado às férias, depois de ter ficado sem vencer as últimas quatro corridas, superado por Mercedes e McLaren, que na Holanda foram novamente mais rápidas.

O britânico George Russell (Mercedes), fez o melhor tempo da segunda sessão, enquanto seu compatriota Lando Norris (McLaren), foi o melhor na primeira.

Verstappen foi o quinto na segunda sessão, a mais rápida. Nela, Russell foi seguido pelo australiano Oscar Piastri (McLaren) e pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes), enquanto Norris foi o quarto.

Uma situação que Verstappen terá que reverter no sábado, quando será disputada a terceira sessão de treinos livres e o treino de classificação.

"Faltou para nós um pouco de ritmo e no momento não sabemos muito bem como melhorar isso, mas vamos trabalhar. Estamos na mesma situação das últimas corridas, então não é uma surpresa. Temos que trabalhar para tentar melhorar um pouco para a sessão de classificação", explicou o holandês, que ainda tem uma boa vantagem sobre Lando Norris (78 pontos) no campeonato de pilotos.

- Ferrari com problemas -

A sexta-feira foi especialmente difícil para a Ferrari, com o monegasco Charles Leclerc terminando em 13º e em nono nas duas sessões do dia.

"Foi difícil, mas já esperávamos por isso. Não temos o ritmo dos nossos adversários, então temos trabalho pela frente se quisermos lutar pela vitória", declarou Leclerc.

Depois do quinto lugar na primeira sessão, o espanhol Carlos Sainz teve que encurtar sua participação na segunda devido a um problema na caixa de câmbio.

- Material da Haas é apreendido -

Por outro lado, a justiça holandesa apreendeu nesta sexta-feira o material da Haas, aguardando uma indenização ao seu antigo patrocinador russo Uralkali, embora isso não impeça a participação da equipe americana no Grande Prêmio.

Depois da invasão à Ucrânia por parte da Rússia no início de 2022, a Haas encerrou o contrato de patrocínio que tinha com a empresa de fertilizantes de potássio, mas a justiça suíça ordenou em junho que a escuderia indenizasse a companhia em 9 milhões de euros (R$ 55,5 milhões), segundo a imprensa especializada.

Como o pagamento ainda não foi feito, a Uralkali recorreu à justiça holandesa para pedir a apreensão do material da Haas no padoque do circuito de Zandvoort.

"Aceitamos a decisão [da justiça suíça], não somos contra ela. Mas a transferência de fundos é um processo complicado. Estamos trabalhando nisso e está levando mais tempo do que esperávamos. Estamos decididos a fazer o pagamento o mais rápido possível", afirmou Ayao Komatsu, diretor da escuderia americana.

O tempo corre contra a Haas, que na próxima segunda-feira terá que levar seu material a Monza, onde no próximo fim de semana será disputado o GP da Itália.

