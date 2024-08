Duzentos e quarenta e quatro milhões de americanos estão habilitados a votar em 5 de novembro em uma eleição presidencial crucial por seu impacto nacional e internacional. No entanto, o sistema eleitoral nos Estados Unidos faz com que tudo possa ser definido por uma parcela dos eleitores em sete estados, onde a distância entre Kamala Harris e Donald Trump é mínima.

Tratam-se dos famosos "swing States" (estados-pêndulo), que podem se inclinar tanto para o campo democrata quanto para o republicano. Os dois partidos gastam fortunas em propaganda eleitoral para conseguir votos nestas terras versáteis, que abrem as portas para a Casa Branca.

Nas últimas semanas, jornalistas da AFP percorreram condados-chave nos estados-pêndulo de Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. Ali, falaram com eleitores de todas as idades, classes sociais e origens étnicas para conhecer suas expectativas e temores frente às eleições e o futuro de seu país.

Diariamente, entre o domingo, 25 de agosto, e o sábado, 31, a AFP enviará matérias destes estados determinantes, com o objetivo de destacar os principais desafios destas eleições que apaixonam e preocupam o mundo inteiro.

Estas matérias serão acompanhadas de fotos e vídeos, incluindo retratos dos eleitores, além de infográficos temáticos sobre estes territórios.

Segue o programa:

- DOMINGO 25 DE AGOSTO: CONDADO DE WAYNE, MICHIGAN

DEARBORN, Estados Unidos:

Kamala conseguirá recuperar voto dos muçulmanos de Michigan, crucial para os democratas?

No estratégico estado-pêndulo de Michigan, os eleitores democratas de ascendência árabe e do Oriente Médio dizem que Kamala Harris terá que reconquistá-los, após terem ficado indignados pela forma como o presidente Joe Biden está lidando com a ofensiva militar israelense em Gaza.

(EUA política eleições Michigan, Reportagem, 851 palavras)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIAS

+ TESTEMUNHO de 500 palavras

- SEGUNDA-FEIRA, 26 DE AGOSTO: CONDADO DE OUTAGAMIE, WISCONSIN

APPLETON, Estados Unidos:

Democracia por um fio? No estado-pêndulo de Wisconsin, eleições serão um teste

Michael Hovde desaprova grande parte da agenda de Donald Trump. Mas acredita que, quando votar em 5 de novembro no estado-pêndulo de Wisconsin, os riscos serão muito maiores do que qualquer questão política isolada.

(EUA política eleições Wisconsin, Reportagem, 700 palavras)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

+ TESTEMUNHO de 500 palavras

- TERÇA-FEIRA, 27 DE AGOSTO: CONDADO DE WASHOE, NEVADA

RENO, Estados Unidos:

Mercado imobiliário aquecido de Nevada pode pesar na eleição presidencial nos EUA

Brittnie Aguirre cresceu em Nevada e sempre quis construir o seu próprio sonho americano neste estado: ter uma casa com seu marido e três filhos. Contudo, a disparada dos preços impulsionada pelo crescimento do mercado imobiliário com o passar dos anos deixou-a — e a muitos americanos de classe média —fora do mercado, uma questão que pode pesar fortemente nas eleições presidenciais de novembro.

(EUA política eleições Nevada, Reportagem, 700 palabras)

FOTOS, VÍDEOS, INFOGRAFIA

+ TESTEMUNHO de 500 palavras

- QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO: CONDADO DE MARICOPA, ARIZONA

PHOENIX, Estados Unidos:

No Arizona, um centro eleitoral transformado em fortaleza

Eleitoras republicanas atravessam cercas de ferro forjado e arame farpado para visitar não uma prisão, mas o centro eleitoral de Maricopa, no Arizona. As autoridades deste condado organizam visitas às infraestruturas de gestão das cédulas de votação para contrabalançar a desinformação em um estado-chave, no centro de teorias da conspiração sobre as eleições de 2020.

(EUA política eleições Arizona, Reportagem, 700 palavras)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

+ TESTEMUNHO de 500 palavras

- QUINTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO: CONDADO DE ERIE, PENSILVÂNIA

ERIE, Estados Unidos:

Republicanos da Pensilvânia sabem que precisam do voto por correio para vencer

Os dirigentes republicanos da Pensilvânia sabem que é preciso que o número de votos por correio de seus eleitores aumente para terem chances nas eleições presidenciais de novembro. Mas seu candidato, Donald Trump, não facilita o trabalho.

(EUA política eleições Pensilvânia, Reportagem, 700 palavras)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

+ TESTEMUNHO de 500 palavras

- SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO: CONDADO DE RABUN, GEÓRGIA

CLAYTON, Estados Unidos:

Os evangélicos da Geórgia rural apoiam Trump

As igrejas povoam a montanha. São vistas em meio ao verde resplandescente da floresta em pleno verão, em meio a duas casas onde tremulam, orgulhosas, bandeiras dos Estados Unidos, neste recanto da Geórgia onde Deus é tudo e Trump é querido.

(EUA política eleições Geórgia, Reportagem, 700 palavras)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

+ TESTEMUNHO de 500 palavras

- SÁBADO, 31 DE AGOSTO: CONDADO DE SCOTLAND, CAROLINA DO NORTE

LAURINBURG, Estados Unidos:

Na Carolina do Norte, os democratas contam com jovens "muito mais entusiasmados"

Há vários meses, Yampiere Lugo vai de casa em casa para incentivar os jovens da Carolina do Norte a votar. Com a chegada de Kamala Harris, este militante democrata garante que voltou um certo fervor neste eleitorado-chave.

(EUA política eleições Carolina do Norte, Reportagem, 700 palavras)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

+ TESTEMUNHO de 500 palavras

AFP