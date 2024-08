O ex-lateral-esquerdo Ashley Cole foi nomeado como auxiliar de Lee Carsley, técnico interino da seleção da Inglaterra, anunciou a Federação Inglesa (FA) nesta sexta-feira (23).

Aos 43 anos, Cole, que foi jogador de Arsenal e Chelsea, é promovido depois de ter trabalhado com Carsley na seleção inglesa sub-21.

A FA decidiu formar uma comissão técnica provisória depois que Gareth Southgate, que dirigia os 'Three Lions' desde 2016, deixou o cargo após a derrota na final da Eurocopa para a Espanha, em julho.

À espera de um substituto que chegue de maneira definitiva, Lee Carsley foi escolhido como interino, com a primeira missão de preparar a equipe para os próximos jogos, no dia 7 de setembro contra a Irlanda, em Dublin, e no dia 10 contra a Finlândia, em Wembley, pela Liga das Nações da Uefa.

jta/dr/ol/cb/dd