Um incêndio em um hotel na cidade de Bucheon, na Coreia do Sul, situada cerca de 25 quilômetros a oeste da capital Seul, provocou a morte de sete pessoas e deixou 12 feridos, três deles em estado grave, informou o Ministério do Interior nesta sexta-feira (23, noite de quinta em Brasília).

O fogo começou na noite de quinta-feira em um quarto no oitavo andar do hotel por motivos ainda não esclarecidos e os bombeiros só conseguiram controlá-lo depois de três horas, disse a mesma fonte.

As chamas não se propagaram maciçamente pelo edifício de nove andares, que contava com 27 hóspedes, mas a fumaça fez com que muitos deles tivessem que ser atendidos, indicou a agência local de notícias Yonhap.

cdl/ceb/cwl/dbh/rpr/am