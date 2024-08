O Lyon terá que levantar a cabeça depois da dura derrota para o Rennes (3 a 0), mas não terá vida fácil diante do Monaco no principal confronto da 2ª rodada do Campeonato Francês, na qual Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha jogam em casa depois de estrearem como visitantes.

O Lyon do técnico Pierre Sage, que encara a nova temporada com ambição depois da arrancada na reta final da última Ligue 1, vai a campo diante de sua torcida com o objetivo de virar a página após o revés na primeira rodada.

Mas os monegascos não são o adversário ideal para sair da crise, embora o time do Principado não tenha brilhado contra o Saint-Etienne (vitória 1 a 0).

O Lyon espera desencantar a principal contratação do clube para a temporada, o atacante georgiano Georges Mikautadze, que perdeu um pênalti na primeira rodada. O time também poderá contar com a experiência de Alexandre Lacazette, de volta após a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris pela seleção da França.

Mas a defesa não pode se descuidar diante de um Monaco que conta com boas opções ofensivas, apesar da saída de Wissam Ben Yedder.

No PSG, a grave lesão do português Gonçalo Ramos, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e ficará afastado por três meses, obriga o técnico Luis Enrique a encontrar uma solução para o ataque.

No Parque dos Príncipes, onde o time parisiense recebe o Montpellier nesta sexta-feira (23), Randal Kolo Muani terá a responsabilidade de ser o homem-gol dos donos da casa.

Luis Enrique também conta com a opção de escalar Marco Asensio como 'falso 9'.

Em todo caso, o técnico espanhol explicou que o clube "não fará gastos exagerados" até o fechamento da janela de transferências, no dia 30 de agosto.

Outro grande do futebol francês, o Olympique de Marselha, embalado pela goleada por 5 a 1 sobre o Brest na primeira rodada, joga em casa no domingo contra o Reims.

-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h45) PSG - Montpellier

- Sábado:

(12h00) Lyon - Monaco

(14h00) Lille - Angers

(16h00) Saint-Etienne - Le Havre

- Domingo:

(10h00) Lens - Brest

(12h00) Nice - Toulouse

Nantes - Auxerre

Strasbourg - Rennes

(15h45) Olympique de Marselha - Reims

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 3 1 1 0 0 5 1 4

2. PSG 3 1 1 0 0 4 1 3

3. Rennes 3 1 1 0 0 3 0 3

4. Lille 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Auxerre 3 1 1 0 0 2 1 1

6. Lens 3 1 1 0 0 1 0 1

7. Monaco 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Strasbourg 1 1 0 1 0 1 1 0

9. Montpellier 1 1 0 1 0 1 1 0

10. Nantes 1 1 0 1 0 0 0 0

. Toulouse 1 1 0 1 0 0 0 0

12. Nice 0 1 0 0 1 1 2 -1

13. Angers 0 1 0 0 1 0 1 -1

14. Saint-Etienne 0 1 0 0 1 0 1 -1

15. Reims 0 1 0 0 1 0 2 -2

16. Le Havre 0 1 0 0 1 1 4 -3

17. Lyon 0 1 0 0 1 0 3 -3

18. Brest 0 1 0 0 1 1 5 -4

