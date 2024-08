Três meses depois de perder a hegemonia no Campeonato Alemão, que durou de 2013 a 2023, o Bayern de Munique inicia sua missão de reconquistar a Bundesliga, sob o comando do belga Vincent Kompany, que viverá sua primeira experiência como técnico de um gigante europeu.

"O Bayern vai reagir na temporada que começa. O Bayern fará o que for possível para ser campeão", declarou na última segunda-feira o ex-diretor-executivo do clube bávaro, Oliver Kahn, em entrevista à revista Kicker.

Pela primeira vez desde 2011, o Bayern passou uma temporada sem títulos, depois de ficar em terceiro na Bundesliga (atrás de Bayer Leverkusen e Stuttgart), da eliminação na fase de 16-avos de final da Copa da Alemanha e da queda na semifinal da Liga dos Campeões diante do Real Madrid.

Nos últimos 40 anos, o 'Gigante da Baviera' só perdeu o título alemão em 14 ocasiões. E é ainda mais raro ver duas temporadas consecutivas sem que o clube não levante o 'Schale' (troféu de campeão da Bundesliga); apenas em três ocasiões (entre 1991 e 1993, entre 1995 e 1996 e entre 2011 e 2012).

Nesse contexto, não surpreende que todos as atenções estejam voltadas para o Bayern, cuja série de 11 títulos consecutivos foi interrompida pelo Leverkusen de Xabi Alonso.

Depois de tentar em vão a contratação do técnico espanhol, bem como a de Julian Nagelsmann e de Ralf Rangnick, a diretoria do Bayern confiou as rédeas da equipe ao belga a Vincent Kompany, que assume o cargo no lugar de Thomas Tuchel.

Depois de comandar o Anderlecht da Bélgica e Burnley da Inglaterra, o ex-zagueiro de 38 anos terá a sua primeira experiência como treinador de uma equipe que ambiciona tudo.

- "O campeão é sempre o favorito" -

Primeiro clube a concluir uma temporada da Bundesliga sem derrota, o Bayer Leverkusen vem de fazer história no futebol alemão. Qual dos dois é favorito: Bayer ou Bayern? Se os analistas se mostram divididos, Uli Hoeness, presidente de honra do clube bávaro, tem uma opinião clara.

"O atual campeão é sempre o favorito, constatamos isso durante dez anos. Agora é a vez deles", disse o dirigente à imprensa em uma entrevista no início de agosto, talvez numa tentativa de colocar pressão sobre o Leverkusen.

"Não há razão para não podermos defender o nosso título. Vimos o Bayern fazer isso por muitos anos, por que não poderíamos fazer o mesmo?", disse o meio-campista nigeriano Nathan Tella em entrevista à AFP durante a pré-temporada do 'Werkself' em Donaueschingen.

"Temos uma boa base, precisamos acrescentar algumas coisas, atualizá-las e incorporar outros elementos", considerou Xabi Alonso, cuja equipe está há 34 jogos sem perder na Bundesliga e espera alcançar o recorde de 53 jogos de invencibilidade do Bayern de Munique entre as temporadas 2012/2013 e 2013/2014.

Rival histórico do Bayern, com 5 das 13 edições da Bundesliga que escaparam do time bávaro, o Borussia Dortmund quer se recuperar do decepcionante quinto lugar na temporada passada.

O presidente do Dortmund, Hans-Joachim Watzke, disse que tem "bons pressentimentos para a nova temporada", enquanto sua equipe garantiu uma vaga na Champions graças à campanha dos clubes alemães nas competições europeias em 2023/2024.

-- Programação da 1ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

(15h30) B. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

- Sábado:

(10h30) Hoffenheim - Holstein Kiel

Freiburg - Stuttgart

Augsburg - Werder Bremen

Mainz - Union Berlin

RB Leipzig - Bochum

(13h30) Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(10h30) Wolfsburg - Bayern de Munique

(12h30) St Pauli - Heidenheim

