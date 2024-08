O presidente russo, Vladimir Putin, de visita no Azerbaijão, ofereceu nesta segunda-feira (19) a sua ajuda para o país assinar a paz com a Armênia, que acusa Moscou de tê-la abandonado no seu conflito com Baku.

"Se pudéssemos fazer algo para conseguir a assinatura de um acordo de paz entre o Azerbaijão e a Armênia, ficaríamos muito felizes", disse Putin em um discurso com o seu homólogo azerbaijano, Ilham Aliyev, após a reunião.

Disse ainda que, após a sua visita ao Azerbaijão, contataria o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, para informá-lo dos "resultados dos diálogos" que manteve com Aliyev.

O Azerbaijão e a Armênia travaram várias guerras. Em setembro de 2023, as forças do Azerbaijão recapturaram o enclave montanhoso de Nagorno-Karabakh, cuja soberania era reivindicada pelos separatistas armênios, que controlaram aquela região durante décadas.

A Armênia considera que Moscou não a apoiou para enfrentar o exército de Baku, e desde então tem procurado reforçar os seus laços com os países ocidentais, embora não tenha rompido relações com a Rússia, seu aliado tradicional.

Após o encontro com Putin, Aliyev afirmou que a segurança na região dependia da cooperação entre o Azerbaijão e a Rússia.

A última visita de Putin ao Azerbaijão foi em setembro de 2018.

O Azerbaijão, que receberá a conferência climática COP29 em novembro, é um grande produtor de gás natural, que a União Europeia tem como alvo para contra-atacar a redução das entregas russas desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

bur/bds/jvb/mb/aa/dd