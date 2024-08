O novo Barcelona de Hansi Flick começou sua campanha no Campeonato Espanhol com uma vitória de virada sobre o Valencia por 2 a 1, neste sábado (17), com dois gols de Robert Lewandowski.

Depois de Hugo Duro abrir o placar para o Valencia na reta final do primeiro tempo (44'), o artilheiro polonês deixou tudo igual ainda antes do intervalo (45'+5) e, no início da segunda etapa, colocou o Barça na frente marcando de pênalti (49').

O gol de empate saiu graças a um passe na pequena área de Lamine Yamal, um dos destaques da Espanha campeã da Eurocopa em julho.

O jovem de 17 anos mostrou que não perdeu a concentração, depois que seu pai foi vítima de uma facada na última quarta-feira, tendo que ficar hospitalizado por dois dias.

O pênalti convertido por Lewandowski, que deu a vitória ao time catalão, foi sofrido pelo atacante brasileiro Raphinha.

"Estes três pontos são muito importantes para nós. Nem tudo foi bom hoje, o segundo tempo foi muito melhor que o primeiro. No primeiro tempo, cometemos muitos erros e o Valencia aproveitou. Foi importante conseguir o empate antes do intervalo", avaliou Flick em entrevista ao canal espanhol Movistar.

Graças à vitória, o Barcelona se junta ao Celta de Vigo na ponta da tabela do Campeonato Espanhol como as duas únicas equipes que venceram nos seis jogos disputados até aqui na primeira rodada, que continua no domingo e termina na segunda-feira.

Mas principalmente, o resultado fora de casa serve como bom presságio para o novo projeto de Flick, que assumiu a equipe no lugar de Xavi Hernández.

A semana havia começado de maneira preocupante para o Barcelona, que foi derrotado por 3 a 0 pelo Monaco no tradicional Troféu Joan Gamper, jogo que serve anualmente como apresentação da equipe diante de sua torcida.

No outro jogo disputado neste sábado, Osasuna e Leganés empataram em 1 a 1.

-- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

Athletic Bilbao - Getafe 1 - 1

Betis - Girona 1 - 1

- Sexta-feira:

Celta Vigo - Alavés 2 - 1

Las Palmas - Sevilla 2 - 2

- Sábado:

Osasuna - Leganés 1 - 1

Valencia - Barcelona 1 - 2

- Domingo:

(14h00) Real Sociedad - Rayo Vallecano

(16h30) Mallorca - Real Madrid

- Segunda-feira:

(14h00) Valladolid - Espanyol

(16h30) Villarreal - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 3 1 1 0 0 2 1 1

. Celta Vigo 3 1 1 0 0 2 1 1

3. Sevilla 1 1 0 1 0 2 2 0

. Las Palmas 1 1 0 1 0 2 2 0

5. Athletic Bilbao 1 1 0 1 0 1 1 0

. Osasuna 1 1 0 1 0 1 1 0

. Leganés 1 1 0 1 0 1 1 0

. Getafe 1 1 0 1 0 1 1 0

. Girona 1 1 0 1 0 1 1 0

. Betis 1 1 0 1 0 1 1 0

11. Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0

. Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0

. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0

. Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0

. Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0

. Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0

. Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0

. Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Alavés 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Valencia 0 1 0 0 1 1 2 -1

bur-ati/dr/mfr/cb