Um avião caiu na costa de Lavandou, localizado no departamento francês de Var, nesta sexta-feira (16/8)

Um avião caiu na costa de Lavandou, localizado no departamento francês de Var, nesta sexta-feira (16/8). Equipes de emergência procuram pelo piloto da aeronave, que morreu. Uma investigação foi aberta para apurar as causas da queda do avião.

Segundo o jornal francês Le Figaro, o avião que caiu é um modelo Fouga Magister, utilizado pela Força Aérea de 1964 a 1980, e atualmente era de colecionador particular.

“As operações de resgate para encontrar o piloto são atualmente coordenadas pelo Centro Regional de Vigilância Operacional e Resgate do Mediterrâneo. Recursos do Serviço Departamental de Bombeiros e Resgate de Var e da Gendarmaria Marítima estão engajados na área”, disse a prefeitura de Var em um comunicado enviado à imprensa francesa.