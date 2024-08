O atacante norueguês do Manchester City Oscar Bobb, que sofreu uma fratura na perna durante um treino, deverá ficar afastado por "três ou quatro meses", anunciou o técnico Pep Guardiola nesta sexta-feira (16).

O jovem de 21 anos teve uma pré-temporada de alto nível e foi titular na vitória do fim de semana passado sobre o Manchester United na Community Shield, antes de sofrer a grave lesão no início desta semana num treino.

Após viajar para Barcelona, ele deverá ser operado nesta sexta, disse Guardiola durante a coletiva de imprensa antes da partida contra o Chelsea, no domingo, na estreia na Premier League. "Esperamos que ele volte o mais rápido possível, dentro de três ou quatro meses", acrescentou o técnico espanhol.

O ponta-direita foi utilizado em 26 jogos contando todas as competições na temporada passada, integrando regularmente a rotação de jogadores implementada por Guardiola. Dadas as suas atuações recentes, o norueguês pode esperar mais tempo de jogo no Manchester City, atual tetracampeão inglês.

