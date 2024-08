Um bebê de 2 anos fatura entre € 10 mil e € 270 mil – o equivalente a R$ 60 mil e R$ 1,6 milhão – por quadro vendido. Laurent Schwarz, artista alemão que ainda não saiu das fraldas, faz arte abstrata e teve suas obras exibidas em um museu.





Segundo os pais do garoto, Lisa e Philipp Schwarz, Laurent começou a pintar durante as férias de 2023, quando a família se hospedou em um resort e o menino se encantou com a sala de atividades. Ao voltar para casa, os adultos montaram um estúdio para ele e ficaram surpresos com suas criações vibrantes.





“Para mim, Laurent é Laurent, ele pinta porque se diverte. Acho que os resultados são ótimos. Aparentemente, outras pessoas também acham ótimo”, destacou o pai em entrevista à Reuters TV. A família revelou que o bebê cria uma tela por semana.











A arte de Laurent mescla elementos abstratos com figuras discerníveis, que fazem parte do universo infantil. "Você pode reconhecer seus animais, como elefantes, que são um de seus animais favoritos, assim como dinossauros e cavalos. É muito importante para ele que seja brilhante e colorido. Marrom e outras cores chatas não o interessam. Ele tem ideias muito claras sobre as cores que mistura", explicou a mãe ao The Times, de Londres.

Orgulhosa da arte do filho, Lisa criou uma conta no Instagram @laurents.art que já acumula 57,5 mil seguidores. Com o sucesso nas redes sociais, a mãe começou a vender a arte do menino pela internet. Atualmente, quase todo o acervo já foi vendido. Segundo os pais, todos os ganhos estão sendo guardados em uma conta bancária que Laurent poderá acessar quando fizer 18 anos de idade.





As pinturas do bebê foram exibidas na maior feira de arte de Munique, a ART MUC, em abril deste ano. Na ocasião, o garotinho conseguiu identificar duas de suas pinturas entre milhares em exposição. Agora, uma galeria de Nova York, nos Estados Unidos, está discutindo a possibilidade de exibir algumas das peças de Laurent.











Além disso, a família planeja uma exposição própria para Laurent em setembro. O bebê também chamou atenção de fabricantes de tintas e papéis de parede, que já fizeram propostas para trabalhar com ele.