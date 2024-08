O mar Mediterrâneo registrou na quinta-feira a temperatura diária mais alta observada até agora, anunciou nesta quinta-feira (16) à AFP o principal centro de pesquisas marítimas espanhol, batendo o recorde estabelecido em 2023.

A temperatura média diária da superfície do mar Mediterrâneo alcançou em 15 de agosto os 28,9ºC e bateu o recorde de 28,71ºC registrado em 24 de julho de 2023, indicou Justino Martínez, pesquisador do Instituto de Ciências do Mar (ICM) de Barcelona e do instituto catalão ICATAMAR.

Esses dados preliminares são baseados em informações via satélite do serviço marítimo do observatório europeu Copernicus, registrados desde 1982.

"A temperatura máxima de 15 de agosto atingiu o litoral egípcio, em El Arish (31,96ºC), mas "esse valor deve ser levado com precaução", antes de uma verificação humana mais profunda, disse Martínez.

Durante dois verões consecutivos, o Mediterrâneo terá sido mais quente que durante a onda de calor sem precedentes de 2003, onde a temperatura diária média chegou aos 28,25ºC em 23 de agosto, o recorde anterior que se manteve durante duas décadas.

bl/jmi/kd/sp/es/eg/dd