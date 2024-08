A Premier League 2024-2025 dará seu pontapé inicial nesta sexta-feira (15) e novamente com o Manchester City como favorito e como adversário a ser batido por Arsenal, Liverpool, Manchester United e os demais grandes e tradicionais clubes do futebol inglês.

Seis títulos dos últimos sete do campeonato inglês, incluindo os últimos quatro: a hegemonia é clara para a equipe de Pep Guardiola naquele que é considerado por muitos o campeonato mais exigente e difícil do mundo.

Para começar, o City já conquistou seu primeiro título oficial da temporada, a Supercopa da Inglaterra, ao vencer o vizinho Manchester United na disputa de pênaltis no último sábado (7-6 após empate em 1-1).

"Começar a temporada conquistando um título é bom. Estamos muito felizes com isso", disse Guardiola depois da vitória em Wembley.

"O objetivo não é vencer a Premier League, é tentar vencer o próximo jogo. É isso que temos que fazer", disse ele. E a próxima partida será no domingo, contra o Chelsea, em Stamford Bridge, no primeiro grande confronto da nova edição do campeonato.

O argentino Julián Álvarez deixou o clube para jogar no Atlético de Madrid, mas o clube tem um novo ‘citizen' que empolga a torcida, o brasileiro Savinho. Ele convenceu na temporada passada com a camisa do Girona, a grande surpresa da Liga espanhola.

- Começa a 'era Slot' -

Nas duas últimas temporadas, o Arsenal foi vice-campeão.

Apenas uma vez o clube londrino conseguiu mais pontos do que os 89 que somou no ano passado, mas não foram suficientes para desbancar o City.

A equipe de Mikel Arteta chegou à última rodada com chances e as esperanças de finalmente dar o grande salto se baseiam na superação desse obstáculo na reta final.

O italiano Riccardo Calafiori acrescenta mais qualidade à defesa dos 'Gunners' enquanto o alemão Kai Havertz, que se destacou na segunda metade da temporada, deverá voltar a ser o atacante de confiança da equipe.

Para o Liverpool, esta nova edição da Premier League marca o início da sua vida sem Jürgen Klopp, o carismático treinador alemão que comandou o time nos últimos anos. Agora o ocupante do cargo em Anfield é o holandês Arne Slot, que veio do Feyenoord, da Holanda.

A pré-temporada dos 'Reds' trouxe esperança para sua torcida, com vitórias contra Arsenal, Manchester United e Sevilla, mas o 'efeito Slot' será visto já no início dos jogos oficiais, a começar pela visita de sábado ao recém-promovido Ipswich.

- Evitar um novo fracasso -

O tradicionalíssimo Manchester United, apenas oitavo colocado na Premier League da temporada passada, se reforçou para evitar repetir uma campanha tão decepcionante.

Depois das saídas de Raphaël Varane (Como) e Aaron Wan-Bissaka (West Ham), o Manchester United já havia reforçado a sua defesa ao contratar o jovem zagueiro francês do Lille Leny Yoro (19 anos), por um valor estimado em cerca de 70 milhões de euros [cerca de R$ 419 milhões pela cotação atual].

Na terça-feira, o United anunciou a contratação de dois jogadores do Bayern de Munique, o zagueiro holandês Matthijs De Ligt e o marroquino Noussair Mazraoui, ambos velhos conhecidos do técnico Erik Ten Hag, que os comandou no Ajax quando o clube de Amsterdã chegou às semifinais da Liga dos Campeões em 2019.

O Manchester United terá a honra de abrir a nova temporada da Premier League, nesta sexta-feira, contra o Fulham.

O zagueiro Luke Shaw não estará presente nesse jogo. Ele se lesionou na pré-temporada e vai desfalcar a equipe nos três primeiros jogos do United no campeonato.

--- Programação da 1ª rodada da Premier League

- Sexta-feira:

(16h00) Manchester United - Fulham

- Sábado:

(08h30) Ipswich Town - Liverpool

(11h00) Arsenal - Wolverhampton

Everton - Brighton

Newcastle - Southampton

Nottingham - AFC Bournemouth

(13h30) West Ham - Aston Villa

- Domingo:

(10h00) Brentford - Crystal Palace

(12h30) Chelsea - Manchester City

- Segunda-feira:

(16h00) Leicester - Tottenham

