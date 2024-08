O Flamengo, um dos grandes candidatos à conquista da Libertadores, inicia nesta quinta-feira (14) sua participação no mata-mata em busca do tetracampeonato ao receber o Bolívar de La Paz no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final.

As duas equipes se reencontram depois de duelarem na fase de grupos: na Bolívia, o Bolívar venceu por 2 a 1, enquanto no Brasil, o Flamengo goleou por 4 a 0. Os bolivianos terminaram em primeiro lugar no grupo, e os brasileiros, em segundo, três pontos atrás.

O objetivo do Flamengo no jogo de ida é claro: conseguir uma vantagem confortável para enfrentar a temida altitude de La Paz (3.600 metros acima do nível do mar) na próxima semana, no jogo de volta.

O time rubro-negro também quer se reconciliar com sua torcida depois de três jogos seguidos sem vencer: perdeu por 1 a 0 para o São Paulo no Brasileirão e, na Copa do Brasil, para o Palmeiras, com quem empatou em 1 a 1 em casa no domingo, em partida do campeonato brasileiro.

Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão com 41 pontos em 21 jogos disputados, dois atrás do líder Botafogo, embora tenha um jogo a menos, que o colocaria na liderança em caso de vitória.

O técnico Tite, questionado pela torcida devido às oscilações do time, tem desfalques significativos para o duelo: o atacante Cebolinha, do Everton, e o lateral uruguaio Matías Viña se lesionaram gravemente no domingo, contra o Palmeiras, e não vão mais jogar nesta temporada.

Além disso, o atacante Bruno Henrique está suspenso, enquanto o uruguaio Guillermo Varela é dúvida devido a problemas físicos.

Tite deve repetir a mesma equipe que escalou no domingo contra o Palmeiras, com as únicas novidades sendo Ayrton Lucas no lugar de Matías Viña e Luiz Araújo no de Everton.

"Temos que nos preparar da melhor maneira para fazer um grande jogo e conseguir uma grande vantagem para jogar na altitude", disse o goleiro argentino Agustín Rossi.

- Bolívar em boa fase -

Já o Bolívar chega disposto a quebrar as estatísticas negativas no Brasil: em suas 18 partidas oficiais em território brasileiro, o time de La Paz só conseguiu uma vitória e um empate.

O time azul vive um bom momento e chega descansado ao Rio de Janeiro: líder do Clausura boliviano, com 23 pontos em 10 rodadas, teve o dérbi paceño contra o The Strongest (2º) adiado no fim de semana, para se preparar para o duelo continental.

O Bolívar que enfrentará o Flamengo nesta quinta-feira mudou em relação ao que visitou o Maracanã há exatos três meses.

O lateral direito Erwin Saavedra, o zagueiro equatoriano Ordoñez e o atacante brasileiro Chico da Costa, titulares, deixaram o clube, assim como o goleiro reserva argentino Andrés Desábato.

Por outro lado, chegaram os brasileiros Anderson de Jesus (zagueiro) e Fábio Gomes (atacante), o atacante paraguaio Alfio Oviedo, o meia boliviano Carlos Melgar e o volante catalão Alex Granell, que retornou ao clube.

O único desfalque certo que o técnico argentino Flavio Robatto terá é o de Roberto Fernández, que não foi inscrito no torneio. O brasileiro Bruno Sávio e o argentino Patricio Rodríguez são dúvida.

"Vamos tentar fazer uma abordagem de acordo com (...) o que o professor nos disse, muito equilibrada e que nos permita defender bem mas também atacar bem", disse o meia Ramiro Vaca sobre o duelo.

A partida terá início às 21h30 desta quinta-feira e será arbitrada pelo colombiano Wilmar Roldán.

Possíveis escalações:

Flamengo: Agustín Rossi - Wesley, Fabricio Bruno, Leo Pereira, Ayrton Lucas - Erick Pulgar, Nico de la Cruz - Gerson, Giorgian De Arrascaeta, Luiz Araújo - e Pedro. Técnico: Tite

Bolivar: Carlos Lampe - Jesús Sagredo, Renzo Orihuela, José Sagredo, Anderson de Jesús - Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Jhon Velásquez, Fernando Saucedo, Luis Fernando Paz- e Alfio Oviedo. Técnico: Fávio Robatto.

