O São Paulo vai a Montevidéu nesta quinta-feira (15) para enfrentar o Nacional no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, que terá casa cheia no Gran Parque Central.

O 'Bolso', que anunciou ingressos esgotados para a partida, vem do título do Torneio Intermédio do Campeonato Uruguaio sobre o arquirrival Peñarol e tentará interromper a sequência de quatro jogos sem perder do São Paulo.

O time paulista, que entre Copa do Brasil e Brasileirão vem de um empate e três vitórias sem sofrer gols, terminou o Grupo B da Libertadores como líder, enquanto o Nacional foi o segundo colocado do Grupo H.

Para a equipe uruguaia, o confronto não vale só a classificação para as quartas de final do torneio continental, mas também pontos valiosos para conseguir uma vaga no Mundial de Clubes do ano que vem, nos Estados Unidos.

Para o São Paulo, a participação no torneio da Fifa só virá com o título da Libertadores, já que três brasileiros já estão classificados (Palmeiras, Flamengo e Fluminense).

O técnico do Nacional, Martín Lasarte, reconheceu que o São Paulo "é uma equipe difícil", mas quer que seus comandados tentem "igualar o ritmo" contra os brasileiros.

"A distância é grande, mas são 180 minutos, não são quatro anos. Quem sabe não somos capazes de equilibrar e fazer um bom jogo em casa, para depois ver o que temos que fazer no Brasil", declarou Lasarte à Radio Uruguay.

O último confronto entre São Paulo e Nacional, dois tricampeões da América, foi em 2008, também pelas oitavas da Libertadores. No total, os dois times já se enfrentaram em quatro oportunidades, com duas vitórias dos brasileiros, um empate e uma vitória dos uruguaios.

O jogo desta quinta-feira em Montevidéu, que começa a partir das 19h00 (horário de Brasília), terá arbitragem do argentino Facundo Tello. A volta está marcada para o dia 22 de agosto, no Morumbis.

-- Prováveis escalações:

Nacional: Luis Mejía; Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta, Gabriel Báez; Christian Oliva, Lucas Sanabria; Antonio Galeano, Alexis Castro, Diego Zabala, Ruben Bentancourt. Técnico: Martín Lasarte.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Robert Arboleda, Alan Franco, Welington; Lucas Moura, Damián Bobadilla, Luiz Gustavo, Rodrigo Nestor; Luciano, Jonathan Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ad/ol/cb/aam