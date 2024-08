O Campeonato Espanhol da temporada 2024/2025 começa nesta quinta-feira (15) e o Real Madrid, reforçado pela chegada do astro francês Kylian Mbappé, parte como grande favorito, com Barcelona e Atlético de Madrid à espreita.

De fato, o time merengue, que além do título nacional conquistou a Liga dos Campeões na temporada passada, se apresenta como o adversário a ser batido não só na Espanha, como na Europa.

- Efeito Mbappé -

Na última edição do Campeonato Espanhol, o Real Madrid teve uma campanha espetacular, com 95 pontos e apenas uma derrota. Agora seu trio ofensivo é ainda mais forte, com Mbappé ao lado de Vinícius Júnior e Jude Bellingham.

O atacante francês, que marcou 44 gols em 28 jogos pelo PSG na temporada passada, terá a missão de se encaixar no sistema 4-4-2 de Carlo Ancelotti para atuar como centroavante. Para isso, terá que usar a experiência que tem em todas as funções do ataque.

"Desde que era garoto eu tinha um sonho, jogar aqui. E estar aqui significa muito para mim (...) Agora tenho outro sonho, que é o de estar à altura deste clube, o melhor do mundo", disse Mbappé em meados de julho, no dia de sua apresentação no estádio Santiago Bernabéu.

A princípio, Mbappé tem tudo para ser a nova superestrela de um campeonato órfão depois das saídas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

- O novo Barça de Hansi Flick -

Para tentar desbancar o arquirrival, o Barcelona trocou de treinador. Xavi Hernández saiu para dar lugar ao alemão Hansi Flick, ex-técnico do Bayern Munique conhecido por sua filosofia de jogo ofensiva.

No aspecto financeiro, o Barça não pode se dar ao luxo fazer loucuras, mas conseguiu contratar um dos jogadores que mais se destacou na última Eurocopa, o atacante Dani Olmo, peça-chave no título da Espanha.

O jogador catalão, formado na base 'blaugrana' La Masia, construiu sua carreira no exterior, passando por Dínamo de Zagreb e RB Leipzig, antes de voltar ao clube onde começou.

Um excelente reforço para uma equipe que continuará tendo como base o talento de seus jovens. Lamine Yamal, Pau Cubarsí e Fermin López já foram importantes na temporada passada e terão a responsabilidade de liderar o time ao lado do experiente atacante Robert Lewandowski, de 35 anos.

- Julián Álvarez no Atlético -

O Atlético de Madrid e seu eterno técnico Diego Simeone viveram uma grande decepção na temporada passada, com um quarto lugar no Campeonato Espanhol e a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Borussia Dortmund.

Para voltar aos trilhos, o Atlético se reforçou com atacante argentino Julián Álvarez e outros nomes de destaque como o norueguês Alexander Sorloth e o franco-espanhol Robin Le Normand.

No ano passado, o Girona foi a surpresa da temporada e acabou o campeonato em terceiro. Mas não será fácil para o time catalão repetir a boa campanha depois da saída de seus melhores jogadores, o brasileiro Savinho (Manchester City) e o ucraniano Artem Dovbyk (Roma). Além disso, a participação inédita na Liga dos Campeões irá impor à equipe um intenso ritmo competitivo

Correndo por fora, Athletic de Bilbao e Real Sociedad, que por enquanto conseguiram manter Nico Williams e Takefusa Kubo, respectivamente, chegam como candidatos a disputar vaga nas copas europeias e quem sabe um pouco mais.

O jogo de abertura do Campeonato Espanhol terá justamente o Athletic recebendo o Getafe em San Mamés nesta quinta-feira, horas antes do duelo entre Betis e Girona.

-- Programação da 1ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

- Quinta-feira:

(14h00) Athletic - Getafe

(16h30) Betis - Girona

- Sexta-feira:

(14h00) Celta de Vigo - Alavés

(16h30) Las Palmas - Sevilla

- Sábado:

(14h00) Osasuna - Leganés

(16h30) Valencia - Barcelona

- Domingo:

(14h00) Real Sociedad - Rayo Vallecano

(16h30) Mallorca - Real Madrid

- Segunda-feira:

(14h00) Real Valladolid - Espanyol

(16h30) Villarreal - Atlético de Madrid

ati/dr/cb/aa