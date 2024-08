"Não há mais tempo a perder para alcançar um cessar-fogo em Gaza", que também contribuirá para interromper a intensificação da violência entre o grupo islamista libanês Hezbollah e Israel iniciada há 10 meses, afirmou nesta quarta-feira (14) em Beirute um enviado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

A visita a Beirute de Amos Hochstein acontece na véspera da retomada no Catar das negociações para uma trégua entre Israel e o Hamas palestino.

O enviado americano afirmou que conversou com o presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, aliado do Hezbollah pró-Irã, sobre "o projeto de acordo que está sobre a mesa para um cessar-fogo em Gaza".

"Concordamos que não há mais tempo a perder (...) Temos que aproveitar esta janela para agir e encontrar soluções diplomáticas", disse Hochstein à imprensa.

"O acordo também deveria permitir alcançar uma resolução diplomática no Líbano, o que impediria a explosão de uma guerra generalizada", acrescentou.

O temor de um conflito regional aumentou desde que Israel matou, em 30 de julho, o líder militar do Hezbollah perto de Beirute, uma ação que o grupo islamista prometeu vingar.

