UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia intensifica retirada de moradores da fronteira após incursão ucraniana

GRÉCIA INCÊNDIOS: Grécia ordena evacuação por incêndios florestais que se aproximam de Atenas

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia intensifica retirada de moradores da fronteira após incursão ucraniana

A Rússia ordenou nesta segunda-feira (12) a saída de mais civis das regiões de Belgorod e Kursk, na fronteira com a Ucrânia, quase uma semana depois do início de uma ofensiva sem precedentes das tropas de Kiev em seu território.

MOSCOU:

Voluntários russos organizam ajuda para população deslocada por incursão ucraniana

Em Moscou, voluntários se organizam para ajudar a população deslocada pela incursão ucraniana na região fronteiriça de Kursk, com doações que preenchem as lacunas deixadas pelo Estado.

=== GRÉCIA INCÊNDIOS ===

ATENAS:

Grécia ordena evacuação por incêndios florestais que se aproximam de Atenas

O governo da Grécia emitiu novas ordens de evacuação nas imediações de Atenas nesta segunda-feira (12) devido aos incêndios florestais na região, apesar dos esforços para conter as chamas que se aproximam rapidamente da capital.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- ÁFRICA

MEKELE:

'Esperamos a morte', afirmam os deslocados etíopes da guerra do Tigré

"Estamos à beira da morte", afirma Wolde Meressa na pequena sala de aula onde se refugia com outras 30 pessoas deslocadas em Mekele, capital da região do Tigré, no norte da Etiópia, rezando para que Deus os leve "de volta para casa".

-- ORIENTE MÉDIO

ERBIL:

Moradores do Curdistão iraquiano sofrem com a falta de água durante verão escaldante

As torneiras estão secas, os poços quase vazios na capital da região autônoma iraquiana do Curdistão onde Babir, de 80 anos, está há semanas sem tomar banho e aguarda impacientemente os caminhões-pipa.

-- ÁSIA

CABUL:

Afeganistão, atolado na pobreza três anos após retorno dos talibãs

Três anos após o retorno do governo talibã, o Afeganistão tem uma economia de "crescimento zero" e a sua população se afunda na pobreza, com um agravamento da crise humanitária e sem esperança de uma recuperação próxima.

=== ESPORTES ===

PARIS:

Jogos Olímpicos mostraram 'a verdadeira cara da França', diz Macron

Os Jogos Olímpicos de Paris mostraram "a verdadeira cara da França", afirmou nesta segunda-feira (12) o presidente francês, Emmanuel Macron, a vários profissionais mobilizados para o evento, que foi "um sucesso em termos de segurança, organização e também um sucesso no esporte e em termos de público".

PARIS:

Paris inicia contagem regressiva para Jogos Paralímpicos

A porta do Grand Palais permanecerá aberta, as luzes do Palácio de Versalhes acesas e a pista do Stade de France instalada; o fim dos Jogos Olímpicos marca o início da contagem regressiva para as Paralimpíadas de Paris, que começam em 28 de agosto, com a ambição de gerar o entusiasmo popular e deixar um legado duradouro na França.

PARIS:

Cerimônia de encerramento de Paris-2024 promove diferentes impressões entre espectadores

De “decepcionante” a “extraordinária”, passando por “muito longa”. Estas são algumas das reações sobre a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, após a espetacular cerimônia de abertura no Sena.

