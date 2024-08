O Estado Islâmico reivindicou na noite de domingo um atentado que deixou pelo menos um morto e dezenas de feridos em um bairro de maioria xiita de Cabul.

"Um xiita morreu e 13 ficaram feridos em um atentado com bomba perpetrado por soldados do califado na capital afegã", indicou o EI no Telegram.

No domingo, a polícia informou em um comunicado que uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas após a explosão de um explosivo em um micro-ônibus em um bairro de Dasht e Barchi de Cabul, de maioria xiita.

Neste bairro do oeste da capital vive um grande número de integrantes a comunidade xiita Hazara.

Essa comunidade foi perseguida no passado e é frequentemente alvo de ataques do EI, que considera os xiitas hereges.

Embora a segurança no Afeganistão tenha melhorado desde o retorno dos talibãs ao poder em agosto de 2021, vários grupos armados, entre eles o EI, continuam sendo uma ameaça.

