A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina em 2026 retornará a "um formato mais tradicional", em um estádio, depois da que foi organizada no rio Sena para inaugurar os Jogos de Paris-2024.

"Os organizadores dos Jogos de Paris fizeram do Sena, com todos os seus monumentos, um cartão postal extraordinário que, acredito, permanecerá como algo único" na história dos Jogos Olímpicos, declarou à AFP Andrea Varnier, dirigente do comitê organizador dos Jogos de Milão-Cortina.

"Nossa cerimônia de abertura vai acontecer em um estádio e voltará a um formato mais tradicional, mas também vamos trazer inovação", prometeu Varnier.

A abertura dos próximos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão disputados de 6 a 22 de fevereiro de 2026, terá como palco o estádio Giuseppe Meazza, também conhecido como San Siro, casa dos gigantes do futebol italiano Milan e Inter de Milão.

Os próximos Jogos de Inverno serão organizados em torno de duas sedes principais: Milão para esportes no gelo e Cortina para alguns eventos de esqui alpino, mas também em outros locais, alguns deles a centenas de quilômetros da capital lombarda.

jr/iga/ma/cb