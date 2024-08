A japonesa Ami Yuasa, conhecida no breaking como b-girl Ami, conquistou nesta sexta-feira (9) o primeiro ouro olímpico da história desta modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A dançarina de 25 anos, que acumula inúmeras vitórias internacionalmente nos circuitos de break, venceu na final a promessa lituana Domenika Banevic, a b-girl Nicka, campeã mundial em 2023.

No evento realizado no parque urbano instalado na Place de la Concorde, em Paris, a chinesa Liu Qingyi, b-girl 671, levou o bronze ao derrotar a holandesa India Sardjoe, a b-girl India, no confronto direto.

Com a medalha de ouro, Ami pode ser a primeira e única campeã olímpica da história, já que a modalidade entrou pela primeira vez no programa dos Jogos em Paris-2024, mas já foi descartada para Los Angeles-2028, sem garantias de que voltará em edições futuras.

A japonesa foi campeã em sucessivos duelos mano a mano numa pista circular, ao ritmo da música de um DJ e incentivados por um mestre de cerimônias (MC), executando movimentos que convenceram repetidas vezes os nove jurados da prova.

O público parisiense respondeu bem à proposta, com incentivos e gritos ao longo da tarde, que esfriou um pouco quando a francesa Sya Dembélé, b-girl Syssy, foi eliminada nas quartas de final contra Ami.

O rapper americano Snoop Dogg, rosto habitual destes Jogos, marcou presença numa prova em que foram tocadas algumas das suas músicas.

O breaking encerrará sua passagem, até agora efêmera, pelos Jogos Olímpicos neste sábado, a partir das 11h (horário de Brasília), com a prova masculina.

