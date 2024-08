O brasileiro Alison dos Santos conquistou o bronze nesta sexta-feira (9) nos 400 metros com barreiras, uma prova em que o americano Rai Benjamin se sagrou campeão olímpico e o norueguês Karsten Warholm ficou com a prata.

Benjamin venceu com o tempo de 46 segundos e 46 centésimos, trocando de posição no pódio com Warholm (47s06) em relação a Tóquio-2020.

Já Alison (47s26) repete o mesmo desempenho dos Jogos da capital japonesa, quando também ficou com o bronze.

Embora os três atletas que protagonizaram uma corrida histórica há três anos tenham subido novamente ao pódio nesta sexta-feira, desta vez os seus tempos foram mais normais do que em Tóquio.

Naqueles Jogos, Warholm chegou a quebrar o recorde mundial com o tempo de 45s94. Desta vez ele fechou a prova com um segundo e doze centésimos a mais.

Na final olímpica anterior, Benjamin fez a segunda melhor marca da história (46s17). Nesta sexta-feira ele ficou 39 centésimos atrás, mas o que lhe rendeu a prata olímpica agora lhe deu o ouro.

O atleta nova-iorquino soma sua terceira medalha olímpica e o segundo ouro, já que em Tóquio se sagrou campeão no revezamento 4x400 metros de seu país.

Mas o principal é que ele quebra a hegemonia total na prova do recordista Warholm, campeão mundial e europeu. O norueguês perde agora seu status de rei olímpico.

O bronze de Alison dos Santos é a primeira medalha do atletismo brasileiro e sul-americano nas provas de pista destes Jogos Olímpicos.

O Brasil havia conquistado outra medalha no atletismo em Paris-2024 mas aconteceu fora do estádio, na marcha atlética e aos pés da Torre Eiffel, onde Caio Bonfim conquistou a prata na quinta-feira da semana passada nos 20 quilômetros.

Alison, de 24 anos, conseguiu acelerar na reta final para ficar com o terceiro lugar apesar da pressão do francês Clement Ducos (47s76), empurrado por um público local entusiasmado, mas que acabou na quarta colocação.

dr/mcd/aam/am