Um navio mercante foi alvo de quatro ataques em frente ao litoral do Iêmen, onde os rebeldes huthis operam, indicou a agência britânica de segurança marítima UKMTO nesta sexta-feira (9), sem reportar feridos nem danos.

Uma granada lançada por um foguete explodiu perto do barco enquanto navegava em frente à cidade de Mokha, não muito distante de estreito de Bab al Mandeb que separa o Iêmen do Chifre da África e por onde passa grande parte do comércio mundial.

Um míssil explodiu perto do navio durante um segundo ataque, acrescentou UKMTO. A terceira agressão aconteceu com um drone, segundo a mesma fonte. O aparelho foi derrubado por uma equipe de segurança que estava a bordo do navio, indicou a agência.

O quarto ataque foi realizado com um míssil, que caiu perto do barco. "A tripulação e o navio estão bem e indo para o próximo porto de escala", disse a UKMTO.

Os ataques não foram reivindicados, mas correspondem aos realizados pelos rebeldes huthis, um grupo que controla grande parte do Iêmen.

Os huthis, apoiados pelo Irã, lançam ataques contra navios no Golfo de Áden e no Mar Vermelho desde novembro, em "solidariedade" com os palestinos de Gaza, cenário de uma guerra entre Hamas e Israel desde 7 de outubro.

Os ataques perturbaram significativamente o comércio marítimo nessa rota-chave entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo.

O chefe do grupo rebelde, Abdel Malek al Huthi, anunciou que 177 navios foram atacados desde novembro.

