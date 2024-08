Os franceses poderão prestigiar seus atletas na Champs-Élysées em 14 de setembro após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, anunciou o presidente Emmanuel Macron no X nesta sexta-feira (9).

"14 de setembro. Avenida Champs-Élysées. O encontro para celebrar nossos atletas", publicou o chefe de Estado.

"Esse desfile olímpico da equipe francesa unida, acompanhada por aqueles que contribuíram para o sucesso dos Jogos permitirá que todos os franceses de Île-de-France e de outras províncias venham e desfrutem de um momento excepcional com nossos atletas", acrescentou.

Essa decisão foi tomada em acordo com Paris-2024, os Comitês Olímpicos e Paralímpicos franceses, acrescentou a Presidência francesa, ao anunciar que os atletas serão recebidos no Palácio do Eliseu ao final do desfile.

A delegação francesa conta com 571 atletas para os Jogos Olímpicos, que terminam no domingo, e 236 para os Paralímpicos (28 de agosto a 8 de setembro). Até quinta-feira, os 'Bleus' somavam 54 medalhas, 14 delas de ouro.

