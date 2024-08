O botsuanês Letsile Tebogo surpreendeu na final olímpica dos 200 metros ao conquistar a medalha de ouro, nesta quinta-feira (8), nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, enquanto o favorito Noah Lyles terminou na terceira colocação, antes de revelar que estava com covid.

Até então, nenhum atleta africano havia conseguido vencer a meia volta de pista, uma das provas de maior destaque dos Jogos Olímpicos.

Tebogo, de 21 anos, impressionou a todos no Stade de France, em Saint-Denis, com um tempo de 19 segundos e 46 centésimos, um novo recorde africano, enquanto a medalha de prata foi para o americano Kenneth Bednarek (19s62) e o bronze para o seu compatriota Lyles (19s70).

Com isso, Bednarek e Lyles repetem as posições que conseguiram nos Jogos de Tóquio-2020, quando o canadense Andre de Grasse ficou com o ouro nos 200 metros.

Tebogo sobe finalmente ao topo de um grande pódio internacional, depois de ter conquistado a prata nos 100 metros no ano passado e o bronze nos 200 metros no Mundial de Budapeste, em duas provas então vencidas por Lyles.

"Foi uma corrida muito boa para mim. Quando fui para a final, meu treinador me disse que o trabalho já estava feito, então entrei livre para ver como seria", explicou o novo campeão.

O Botsuana conquista assim o primeiro ouro olímpico de toda a sua história. É a sua terceira medalha e as três vieram no atletismo.

Mas a novidade na pista roxa do Stade de France é que não houve show de Lyles, quatro dias depois de sua vitória por cinco milésimos nos 100 metros.

A dobradinha nas provas de velocidade parecia estar a seu alcance porque os 200 metros são sua distância preferida, da qual é o atual tricampeão mundial, mas Tebogo não lhe deu chances, entrou muito forte na curva e na reta final impôs uma aceleração brutal.

Após a corrida, Lyles explicou que correu fisicamente debilitado por estar com covid.

"Eu queria correr. Me disseram que era possível, então simplesmente me afastei do resto", disse ele à NBC. Na quarta-feira ele havia participado das semifinais.

"Dos últimos três dias, este foi de longe o melhor. Não posso dizer que estou 100%, mais como 90 ou 95%", acrescentou.

Em quarto lugar ficou o outro americano na disputa, Erriyon Knighton (19s99), enquanto o dominicano Alexander Ogando (20s02) terminou em quinto.

Lyles já vê o sonho de sair de Paris-2024 com quatro medalhas de ouro desaparecer.

Na reta final destes Jogos, Lyles teoricamente tem a possibilidade de buscar consolo nos revezamentos, mas seu estado de saúde terá influência na decisão e sua participação pode estar comprometida.

Seus companheiros do 'Team USA' se classificaram nesta quinta-feira para a final de sexta-feira nos 4x100 metros. Lyles não estava no quarteto porque a série classificatória foi realizada no mesmo dia da final dos 200 metros, mas, na sexta-feira, os americanos têm a possibilidade de modificar a composição do quarteto.

Para sábado haveria uma eventual final com o revezamento 4x400 metros.

--- Classificação da final dos 200m masculinos nos Jogos de Paris-2024, nesta quinta-feira:

1. Letsile Tebogo (BOT) 19.46 (recorde africano)

2. Kenneth Bednarek (EUA) 19.62

3. Noah Lyles (EUA) 19.70

4. Erriyon Knighton (EUA) 19.99

5. Alexander Ogando (DOM) 20.02

6. Tapiwanashe Makarawu (ZIM) 20.10

7. Joseph Fahnbulleh (LBR) 20.15

8. Makanakaishe Charamba (ZIM) 20.53

