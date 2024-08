PRINCIPAIS NOTÍCIAS

JOGOS OLÍMPICOS: Acompanhamento dos Jogos Olímpicos de Paris

ISRAEL PALESTINOS GAZA: Guerra em Gaza completa dez meses

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Acompanhamento dos Jogos Olímpicos de Paris-2024

PARIS:

Isaquias Queiroz avança à semifinal olímpica do C1 1000m na canoagem

O brasileiro Isaquias Queiroz se classificou diretamente para a semifinal da categoria C1 1000m da canoagem de velocidade dos Jogos Olímpicos de Paris, ao chegar na segunda colocação de sua bateria eliminatória disputada nesta quarta-feira (7).

PARIS:

Paris-2024 planeja encerramento com estrelas americanas

Tom Cruise na cobertura do Stade de France, lendas do 'French Touch' na trilha sonora ou na espetacular passagem do bastão para Los Angeles: os artistas finalizam os detalhes da cerimônia que visa encerrar os Jogos Olímpicos em grande estilo no próximo domingo (11).

PARIS:

Publicidade indireta nos Jogos: COI diz para esperar ainda mais

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou, nesta quarta-feira (7), os seus planos para permitir mais publicidade indireta de produtos nos Jogos, uma mudança significativa na sua política de manter as marcas afastadas do esporte.

=== ISRAEL PALESTINOS GAZA ===

JERUSALÉM:

Guerra em Gaza completa dez meses, Hamas nomeia novo líder que Israel promete eliminar

A guerra na Faixa de Gaza completou, nesta quarta-feira (7), o seu décimo mês, em um contexto de crescente tensão no Oriente Médio e depois de o Hamas ter nomeado Yahya Sinwar como seu novo líder, um dos homens mais procurados por Israel, que prometeu eliminá-lo.

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

FAIXA DE GAZA:

O árduo e minucioso processo para identificar quase 40 mil mortos em Gaza

Contar os mortos é um desafio na Faixa de Gaza, bombardeada por Israel há 10 meses e transformada em ruínas. Qual o procedimento do Ministério da Saúde do governo do Hamas para estabelecer o seu número, atualmente de quase 40.000?

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Candidato da oposição da Venezuela não comparecerá à convocação do Tribunal Supremo

O candidato da oposição Edmundo González Urrutia disse, nesta quarta-feira (7), que não atenderá a uma convocação do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela, que abriu um processo a pedido do presidente Nicolás Maduro para "certificar" a sua questionada vitória nas eleições de 28 de julho.

CARACAS:

Colaboradora da opositora Corina Machado transmite ao vivo sua detenção na Venezuela

Uma colaboradora da líder opositora venezuelana María Corina Machado registrou na terça-feira (6) em uma transmissão ao vivo o momento de sua detenção por militares, horas depois de criticar uma campanha oficial que pede a denúncia de casos de "ódio" em meio aos protestos contra a questionada reeleição Nicolás Maduro.

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia luta contra incursão ucraniana na fronteira

A Rússia prosseguia lutando nesta quarta-feira (7) contra uma incursão ucraniana iniciada na véspera em Kursk, região fronteiriça com a Ucrânia onde cinco civis morreram e milhares abandonaram suas casas devido aos combates e bombardeios, informaram fontes oficiais.

LONDRES:

Polícia britânica em alerta para possíveis novos distúrbios da extrema direita

A polícia britânica está, nesta quarta-feira (7), em alerta devido ao aumento dos apelos à manifestação da extrema direita, o que levanta receios de novos tumultos uma semana após o início dos protestos desencadeados pelo assassinato de três menores.

-- ÁSIA

DACA:

Vencedor do Nobel da Paz vai liderar governo interino em Bangladesh

O vencedor do Nobel da Paz Muhammad Yunus, criador de um sistema de microcréditos para a população pobre, vai liderar um governo interino em Bangladesh e se comprometeu a organizar eleições em breve, após a dissolução do Parlamento e a fuga da primeira-ministra Sheikh Hasina

DACA:

Muhammad Yunus, 'o banqueiro dos pobres' de Bangladesh

O Nobel da Paz Muhammad Yunus, conhecido como "banqueiro dos pobres" por seu projeto de microcréditos, ficará à frente do governo interino em Bangladesh, após a fuga da primeira-ministra Sheikh Hasina.

PEQUIM:

China anuncia exercícios aéreos e marítimos perto de recife disputado com as Filipinas

A China anunciou nesta quarta-feira (7) um exercício militar de combate para testar suas "capacidades de ataque" perto do atol de Scarborough, no Mar da China Meridional, um foco de conflito que também é reivindicado pelas Filipinas.

