Depois de ter anunciado que desistiu de encerrar a carreira em sua cidade natal na Argentina devido às ameaças sofridas por sua família, o atacante Ángel Di María renovou contrato com o Benfica até 2025, anunciou o clube português nesta quarta-feira (7).

"Estou feliz por permanecer no Benfica por mais um ano" para "seguir ganhando títulos", declarou o jogador de 36 anos em nota publicada no site do time de Lisboa.

Com a renovação, Di María vai para sua quinta temporada pelo Benfica, somando com sua primeira passagem pelo clube, entre 2007 e 2010, antes de retornar em 2023.

O argentino, que já passou por Real Madrid, Manchester United, Juventus e Paris Saint-Germain, tinha anunciado no final de julho que desistiu de encerrar a carreira em Rosário, sua cidade natal, como era seu desejo.

O jogador revelou que sua família sofreu ameaças desde que as negociações para voltar ao Rosario Central, clube que o revelou, vieram a público.

Di María confessou em uma entrevista à emissora Rosario 3 que seu "sonho" era retornar para se aposentar no clube, mas que as ameaças o fizeram mudar de ideia.

