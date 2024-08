A brasileira Rosimeiry Samuel Franco, de 30 anos, morreu ao cair do 17º andar do prédio onde morava na cidade de Ho Chi Minh, no sul do Vietnã, no dia 3 de agosto.

A família dela disse ao G1 que autoridades locais informaram que o namorado da mulher está detido.

Rosimeiry, natural de Boa Vista, Roraima, estava no Vietnã desde julho de 2024. Antes de se mudar para o Vietnã, Rosimeiry vivia com o namorado na Irlanda, onde trabalhava como vendedora.

O casal se mudou para o Vietnã após o namorado receber uma oferta de emprego, e a ideia era que Rosimeiry também trabalhasse no país.

De acordo com a imprensa local, Rosimeiry foi encontrada nua e caída em uma rua no bairro Long Binh, em um dos distritos de Ho Chi Minh.

A família dela está pedindo ajuda para trazer o corpo de volta ao Brasil. O Itamaraty informou que acompanha o caso.

