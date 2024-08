O Brasil não viu a cor da bola nesta terça-feira (6) diante dos Estados Unidos, para quem perdeu por 122 a 87 e deu adeus ao torneio de basquete masculino dos Jogos de Paris-2024 nas quartas de final enquanto os americanos vão enfrentar a Sérvia nas 'semis', o penúltimo passo até seu quinto ouro consecutivo.

À frente no placar do início ao fim na quadra de Paris-Bercy, com dez pontos de vantagem já aos quatro minutos de jogo, o novo 'Dream Team' mostrou mais uma vez seu poder numa competição em que ainda não passaram por dificuldades.

Só Porto Rico, na última rodada da fase de grupos, se agarrou a um fio de esperança de um milagre ao abrir um ponto de vantagem aos 14 minutos.

Mas naquela ocasião o veterano LeBron James sacudiu sues companheiros, que acabaram vencendo por 104 a 83.

Desta vez nem foi necessária a intervenção do astro, que fará 40 anos daqui a poucos meses.

Os Estados Unidos voaram desde o apito inicial com uma vantagem que chegou a 27 pontos no intervalo (63-36).

O capitão brasileiro Marcelinho Huertas, hoje com 41 anos, disputou sua última partida como atleta olímpico, mostrando a classe que lhe permitiu estender sua carreira por mais de duas décadas e na qual teve o luxo de jogar algumas temporadas pelo Los Angeles Lakers (2015-2017).

A seleção americana é, por enquanto, imbatível. Se não é o dia de um, é o dia de outro em sua longa lista de astros que desfilam em quadra.

O pivô Joel Embiid se destacou com cestas de três (100% de aproveitamento em três arremessos e 14 pontos em apenas 12 minutos em quadra). Ele voltou a ser vaiado como havia sido na primeira fase, em Lille, todas as vezes que tocava na bola por ter desistido de jogar pela seleção da França.

Após um primeiro quarto terminado em 33 a 21 a diferença pulou para 19 pontos após três cestas consecutivas dos Estados Unidos no segundo quarto.

Enquanto os Estados Unidos divertiram o público exibindo suas habilidades inigualáveis, o Brasil conseguiu reagir, diminuindo a desvantagem para 8 pontos em seu melhor momento.

O ala brasileiro Bruno Caboclo foi o cestinha do jogo, com 30 pontos.

A 'festa' contou com a presença nas arquibancadas de Léon Marchand, herói francês da natação com quatro medalhas de ouro. O jovem nadador de 22 anos roubou os holofotes da NBA por um momento e teve que se levantar para saudar os torcedores.

Na quadra, os americanos seguiam fazendo cesta atrás de cesta. Marcelinho saiu aplaudido pela torcida e se despediu de seus companheiros no banco.

"É difícil, é o nosso capitão há muitos anos, nos deu a experiência de jogar com ele e muito conhecimento de jogo. É triste, mas ele fez mais do que esperávamos e merecia uma despedida contra os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos", disse o armador Vítor Benite após a partida.

pm/mcd/aam/am