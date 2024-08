Os brasileiros Isaquias Queiroz e Jacky Godmann se classificaram para a semifinal da categoria C2 500m da canoagem de velocidade nesta terça-feira (6) e vão brigar por medalha nos Jogos Olímpicos de Paris.

Isaquias e Jacky venceram a bateria de quartas de final com o tempo de 1min38s78. Antes, na primeira eliminatória, a dupla acabou na terceira posição, quando apenas os dois primeiros conjuntos passavam de forma direta à semifinal, ficando sem a vaga por apenas 21 centésimos.

Os brasileiros, que nos Jogos de Tóquio-2020 ficaram em quarto lugar na categoria C2 1000m, vão disputar as finais da C2 500m em Paris na próxima quinta-feira (8), a partir das 6h20 (horário de Brasília).

Na véspera, Isaquias volta a competir nas eliminatórias da C1 1000m, categoria em que conquistou a medalha de ouro há três anos no Japão.

Com quatro medalhas olímpicas entre Rio-2016 e Tóquio-2020, Isaquias Queiroz é uma das grandes esperanças do Brasil na capital francesa. Caso suba ao pódio nas categorias que está disputando (C2 500m e C1 1000m), ele se igualará à ginasta Rebeca Andrade como maior medalhista do país na história dos Jogos.

cb