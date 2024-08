Depois de ver os seus campos de arroz encolherem devido à seca, o agricultor iraquiano Muntazer al-Joufi decidiu recorrer a sementes mais resistentes e utilizar técnicas de irrigação que utilizam menos água.

“Esta é a primeira vez que utilizamos técnicas modernas que consomem menos água para cultivar arroz”, explica Jufi enquanto inspeciona as suas terras em Najaf, no centro do Iraque.

“Há uma diferença enorme” em relação à inundação do campo, destaca o homem de quarenta anos, referindo-se ao método tradicional de deixar a terra submersa durante todo o verão para o cultivo do arroz.

Quatro anos consecutivos de seca e diminuição das chuvas prejudicaram a produção no país, onde o arroz é, juntamente com o pão, um alimento básico.

O Iraque, que ainda se recupera de anos de guerra e caos, é classificado pela ONU entre os cinco países mais vulneráveis às alterações climáticas no mundo, afetado pela escassez de água, ondas de calor e esgotamento dos rios.

Muntazer al Jufi está entre os agricultores que recebem apoio do Ministério da Agricultura para salvar a produção local.

- Cada pedaço de terra -

Segundo especialistas, o uso de aspersores e irrigação por gotejamento pode reduzir em 70% a quantidade de água exigida pela prática tradicional. A nível nacional, este último consome geralmente entre 10.000 e 12.000 milhões de metros cúbicos de água durante um período de cultivo de aproximadamente cinco meses.

De acordo com o Ministério da Agricultura, a área dos arrozais diminuiu nos últimos anos de seca, passando de mais de 30 mil hectares para 5 mil em 2023.

Os esforços para relançar a produção também se concentram na utilização de novos tipos de sementes, explica o especialista agrícola Abdel Kazem Jawad Musa. Cinco tipos diferentes que são resistentes à seca e consomem menos água estão sendo testados na esperança de encontrar a melhor combinação.

- Próxima avaliação -

“No final da temporada faremos um balanço e daremos recomendações”, afirma Musa.

Além da seca, as autoridades culpam as barragens construídas a montante pelo Iraque, pelo Irã e pela Turquia por terem reduzido consideravelmente o nível das águas do Tigre e do Eufrates, que irrigam o país há milênios.

A escassez de água forçou muitos agricultores a abandonarem suas terras, uma vez que as autoridades reduziram drasticamente a atividade agrícola para garantir um abastecimento suficiente de água potável aos 43 milhões de habitantes do Iraque.

Em 2022, as autoridades limitaram as áreas de arroz a 1.000 hectares em Najaf e na província de Diwaniyah, no sul, regiões produtoras de arroz âmbar.

Os agricultores de Diwaniyah instaram recentemente o governo a permitir-lhes retomar o cultivo após dois anos de interrupção. No entanto, apesar das chuvas abundantes neste inverno, as autoridades só permitiram o cultivo de arroz em 30% das suas terras.

“O último ano bom foi 2020”, recorda o agricultor Fayez al Yasiri no seu campo em Diwaniyah. O seu primo Bassem Yassiri não está muito otimista. “A escassez de água acabou com a agricultura nesta região”, lamenta.

