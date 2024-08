A ex-primeira-ministra e líder opositora de Bangladesh, Khaleda Zia, foi libertada nesta terça-feira, após anos de prisão domiciliar, anunciou seu partido.

A libertação de Zia é uma consequência direta da renúncia de Sheikh Hasina, sua inimiga política, como chefe de Governo.

"Ela já está livre", declarou o porta-voz do Partido Nacional Bangladesh, A.K.M. Wahiduzzaman, um dia após a renúncia de Hasina. O Exército assumiu o comando do governo do país.

Zia, 78 anos, foi condenado em 2018 a 17 anos de prisão por corrupção. A política de oposição também passou um período hospitalizada.

O presidente de Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, ordenou na segunda-feira a libertação de Zia e de outras pessoas detidas durante os protestos que provocaram a queda de Hasina.

