O Ministério Público de Paris pediu nesta sexta-feira(5) o julgamento de dois militantes de extrema direita, Loïk Le Priol e Romain Bouvier, suspeitos de assassinar o ex-jogador de rugby argentino Federico Martín Aramburu, informaram fontes próximas ao caso nesta segunda-feira (5).

A acusação também solicitou o julgamento de uma mulher e um homem suspeitos de participação nos fatos que ocorreram em luxuoso bairro parisiense.

Em 19 de março de 2022, Martín Aramburu, de 42 anos, estava com um amigo, também ex-jogador de rugby, Shaun Hegarty, em um bar na rua Saint-Germain, no centro da capital francesa. À noite, eles iriam ao Stade de France para uma partida entre França e Inglaterra pelo Six Nations.

Após um atrito com Loïk Le Priol e Romain Bouvier, os dois atletas deixaram o local a pé. Os militantes de extrema direita os seguiram dispararam contra o ex-Puma em dois locais diferentes, ferindo-o mortalmente.

"Os dois cenários de disparos de Romain Bouvier e Loïk Le Priol fazem parte, na verdade, de um único cenário de violência, que é a realização de um plano premeditado", avalia o Ministério Público.

O advogado de Loïk Le Priol, Xavier Nogueras, contatado pela AFP, não quis comentar. Não foi possível o contato com os advogados de Romain Bouvier até o momento.

Federico Martín Aramburu, jogador pelo Biarritz (2004-2006), Perpignan (2006-2008) e Dax (2008-2010). Após a carreira esportiva, passou a viver em Biarritz, no sul de França, onde trabalhava no setor do turismo.

