O torneio olímpico de tênis, que terminou com a medalha de ouro do sérvio Novak Djokovic, não teve impacto no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (5), praticamente sem mudanças.

Os Jogos Olímpicos não atribuem pontos para a ATP, portanto a lista segue tendo no topo o italiano Jannik Sinner, ausente em Paris, seguido por Djokovic e Carlos Alcaraz, medalha de prata nos Jogos.

A única mudança no Top 10 foi a ascensão do polonês Hubert Hurkacz (6º), superando o australiano Alex de Minaur (7º).

Thiago Wild, na 68ª posição, continua sendo o melhor brasileiro da lista. Além dele, Thiago Monteiro também está no Top 100, em 76º.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 5 de agosto de 2024:

1. Jannik Sinner (ITA) 9.570 pts

2. Novak Djokovic (SRV) 8.460

3. Carlos Alcaraz (ESP) 8.130

4. Alexander Zverev (ALE) 6.845

5. Daniil Medvedev (RUS) 6.525

6. Hubert Hurkacz (POL) 4.105 (+1)

7. Alex De Minaur (AUS) 4.080 (-1)

8. Andrey Rublev (RUS) 3.975

9. Casper Ruud (NOR) 3.880

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.600

...

68. Thiago Seyboth Wild (BRA) 765 (-1)

76. Thiago Monteiro (BRA) 739 (+1)

