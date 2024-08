A bolsa de Nova York, que abriu a primeira sessão de agosto no azul, acabou fechando em queda nesta quinta-feira (1º), após a divulgação de índices econômicos nos Estados Unidos que preocuparam os investidores, neutralizando o otimismo sobre possíveis cortes de juros pelo banco central.

O principal índice de Wall Street, o industrial Dow Jones, perdeu 1,21% em sua pior sessão desde maio, fechando a 40.347,97 pontos; enquanto o Nasdaq, de base tecnológica, recuou 2,30%, a 17.194,15 unidades; e o índice ampliado S&P 500 - principal referência dos acionistas - perdeu 1,37%, segundo os resultados após o sino de fechamento.

"O mercado poderia estar começando a temer que a economia esteja desacelerando ao ponto de que poderíamos estar vendo uma recessão dentro de oito a doze meses", disse Peter Cardillo, da consultoria Spartan Capital, destacando também que os pedidos de seguro desemprego superaram as estimativas.

Além disso, o índice da indústria manufatureira do Institute for Supply Management (ISM) situou-se em 46,8% em julho, abaixo do mês anterior das estimativas dos analistas.

As ações americanas operaram em alta no início da sessão, depois que o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, deixou a porta aberta para um corte nos juros de referência em setembro, durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira.

Mas a cotação dos papéis em geral começou a cair depois dos dados do ISM. Os mercados vão receber outro dado-chave sobre a economia americana na sexta-feira, com a divulgação dos números mensais do emprego.

Entre as empresas individuais, a Meta, matriz das redes Facebook e Instagram, fechou em alta de quase 5%, depois de reportar lucros melhores que o esperado, com alta de 22% nas receitas, a 39 bilhões de dólares (221 bilhões de reais).

