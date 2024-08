As brasileiras Tatiana Weston-Webb e Luana Silva avançaram às quartas do surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, realizados em Teahupo'o, na Polinésia Francesa.

Tati teve amplo domínio nesta bateria, no dia em que as provas foram retomadas após o adiamento devido às condições desfavoráveis do mar.

A brasileira obteve uma pontuação final de 12.34 (6.17 + 6.17), bem acima da nota 1.93 (1.50 + 0.43) da americana Caitlin Summers, atual número um do mundo.

A próxima adversária de Tatiana Weston-Webb será a espanhola Nadia Erostabe, na terceira bateria das quartas de final.

Já Luana Silva venceu um duelo 100% brasileiro contra Tainá Hinckel.

Ela obteve uma pontuação total de 6.77, contra 5.93 (3.00 + 2.93) de Tainá.

A adversária de Luana sai do duelo entre a portuguesa Yolanda Hopkins e a costariquenha Brisa Hennessy.

Se Tati e Luana vencerem suas baterias das quartas de final, vão se enfrentar em uma das semifinais.

