Um juiz decidiu, nesta quinta-feira (1º), que o adolescente suspeito de perpetrar um ataque contra crianças em Southport na segunda-feira deverá permanecer preso, após uma semana marcada por manifestações violentas em várias cidades do Reino Unido.

Axel Rudakubana, de 17 anos, chegou nesta quinta ao tribunal de Liverpool sob escolta policial. Vestido com roupa cinza, sorriu para os diversos jornalistas presentes na audiência, durante a qual permaneceu em silêncio.

Ao final da audiência, que durou cinco minutos, o juiz decidiu colocá-lo em prisão preventiva em um centro para menores, após sua condenação na quarta pelo assassinato de três meninas e dez tentativas de assassinato.

O ataque à faca do qual ele é acusado ocorreu na segunda-feira durante uma aula de dança em Southport, no norte da Inglaterra. O atentado deixou três meninas mortas. Outros oito menores e dois adultos também ficaram feridos.

A agressão, que ocorreu em meio a um aumento da violência com facas no país, irritou uma parte da população e provocou uma onda de violência em algumas cidades, alimentada por rumores não verificados sobre a identidade e a religião do suspeito.

Durante os confrontos que eclodiram em Southport na terça-feira, os manifestantes atacaram uma mesquita e feriram mais de 50 policiais. A polícia descreveu os manifestantes como partidários do movimento de extrema direita English Defence League (EDL).

Em Londres, várias centenas de pessoas se manifestaram do lado de fora da Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro. Mais de 100 pessoas foram presas, segundo a polícia.

O primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer convocou uma reunião de emergência na quinta-feira com os chefes das forças armadas e prometeu uma resposta mais enérgica à violência atribuída aos anti-imigrantes.

