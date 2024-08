O mês de julho de 2024 foi o mais quente na China desde o início dos registros há seis décadas, informou a imprensa estatal nesta quinta-feira (1), em um momento de temperaturas extremas em várias regiões do mundo.

O mês passado foi o "mês de julho mais quente desde o início dos registros completos em 1961", anunciou a emissora CCTV, que citou as autoridades meteorológicas.

A temperatura média a nível nacional foi de 23,21ºC, contra 23,17ºC do recorde anterior, registrado em 2017. A temperatura média em todas as províncias também foi "superior à média dos anos anteriores".

As províncias de Guizhou e Yunnan, no sudoeste, registraram as temperaturas médias mais elevadas da história, segundo as autoridades.

A China é o maior emissor de gases do efeito estufa do planeta que, segundo os cientistas, são responsáveis pelas mudanças climáticas e por fenômenos meteorológicos mais frequentes e intensos.

Pequim se comprometeu a estabilizar ou reduzir as emissões até 2030 e a alcançar a neutralidade de carbono até 2060.

O país enfrentou condições climáticas extremas neste verão (hemisfério norte, inverno no Brasil) , com ondas de calor no norte e chuvas torrenciais que provocaram inundações e deslizamentos de terra em áreas do centro e do sul.

