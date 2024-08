O Conselho de Segurança da ONU terá uma reunião emergencial na tarde desta quarta-feira (31), em Nova York, a pedido do Irã, após a morte do líder político do movimento islamista palestino Hamas, denunciou a presidência temporária russa deste órgão das Nações Unidas.

A solicitação do Irã para esta reunião, prevista para as 17h de Brasília, foi apoiada por Rússia, Argélia e China, informou um porta-voz do organismo.

Esta instância foi solicitada logo após o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, nesta quarta, em um bombardeio em Teerã que as autoridades locais atribuíram a Israel. O comandante palestino estava no Irã para assistir à cerimônia de posse do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

Os israelenses não confirmaram estar por trás desta operação, embora vários analistas, autoridades de Irã, o Hamas e outros representantes palestinos considerarem evidente que foi planejada por Israel.

