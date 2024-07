Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram às autoridades venezuelanas, nesta quarta-feira (31), que publiquem "resultados eleitorais detalhados com total transparência", após a vitória do atual presidente Nicolás Maduro nas eleições de domingo, em meio às denúncias de fraude da oposição.

"Fazemos um apelo às autoridades competentes que publiquem resultados eleitorais detalhados com total transparência e pedimos aos responsáveis (pelo processo eleitoral) que compartilhem imediatamente toda a informação com a oposição e observadores independentes", afirmaram os ministros em comunicado divulgado pela presidência italiana do G7, também formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido.

