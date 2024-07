A australiana Kaylee McKeown conquistou nesta terça-feira (30) a medalha de ouro dos 100 metros costas na final dos Jogos de Paris-2024, numa noite com dois novos recordes olímpicos e a preparação de David Popovici e Léon Marchand para os seus novos desafios.

McKeown, a rainha do nado costas, foi a primeira a quebrar seu próprio recorde olímpico, seguida por Daniel Wiffen nos 800m livre, tornando-se o primeiro irlandês campeão masculino na natação olímpica.

A australiana de 23 anos conquistou seu quarto ouro olímpico com uma recuperação formidável ao completar os primeiros 50 metros na quarta posição até completar a prova com o tempo de 57,33 segundos.

Atrás dela veio sua grande rival, a americana Regan Smith (57,66), atual recordista mundial.

McKeown superou a marca de 57,47 que lhe deu o ouro nos Jogos de Tóquio-2020 e se consolidou como a grande nadadora do estilo costas da história recente.

Na capital japonesa ela conquistou os dois ouros nos 100 e 200m costas e no Mundial de Fukuoka em 2023 conquistou a 'trinca' ao vencer também nos 50 metros.

"Uma corrida de cada vez. Ainda me restam algumas", disse a cautelosa McKeown, que também competirá nos 200m costas e nos 200m medley.

Smith, de 22 anos, se apresentou como uma grande ameaça para a australiana em Paris depois de bater o recorde mundial em junho passado.

McKeown "é uma nadadora absolutamente incrível e sabe o que fazer quando é importante. Mas estou muito orgulhosa de mim mesma", enfatizou Smith.

O confronto entre as duas também encarna a batalha acirrada entre os hegemônicos Estados Unidos e a emergente Austrália pela vitória na natação de Paris.

Até o momento, a Austrália lidera o quadro de medalhas da natação com quatro ouros, três pratas e um bronze, enquanto o 'Team USA' tem 2 ouros, 7 pratas e 6 bronzes.

- A 'maratona' de Marchand -

A segunda final desta terça-feira também teve outra quebra de recorde olímpico com a vitória do irlandês Daniel Wiffen nos 800m livre.

O atual campeão mundial fez o tempo de 7 minutos e 38,19 segundos que tornou obsoleta a marca de 7m41,28 do ucraniano Mykhailo Romanchuk em Tóquio-2020.

O americano Bobby Finke, atual campeão, ficou com a prata, 0,56s atrás de Wiffen.

Em outras provas desta terça, David Popovici avançou para a final dos 100m livre em busca de uma dobradinha inédita em Jogos desde Sydney-2000.

O fenômeno romeno de 19 anos cumpriu a primeira parte dessa missão ao vencer os 200m livre na segunda-feira, seu primeiro título olímpico.

Nesta quarta ele terá a oportunidade de conquistar o estrelato em Paris-2024 se também faturar o ouro nos 100 metros, a 'rainha' das provas de natação.

Por sua vez, Marchand, o novo herói esportivo da França, também quer se consolidar no topo e também duas vezes.

Campeão dos 400m medley, Marchand tentará conquistar mais dois ouros, nos 200m borboleta e peito, na mesma noite, missão que Michael Phelps nunca chegou a tentar.

O nadador de Toulouse iniciou sua maratona particular nesta terça-feira com quatro provas, sendo as duas preliminares pela manhã e as semifinais à noite.

Surpreendentemente, o recordista mundial chinês Hayiang Qin ficou de fora da final dos 200m peito.

A sessão foi encerrada com a equipe britânica do revezamento conquistando o bi olímpico no 4x200m livre masculino.

gbv/iga/aam