As cotações do petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira (29), apesar das tensões crescentes no Oriente Médio, enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu uma "resposta severa" ao disparo de um foguete nas Colinas de Golã anexadas, que matou 12 crianças.

Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte com vencimento em setembro fechou em queda de 1,7%, a US$ 79,78. já em Nova York, o West Texas Intermediate para entrega nesse mesmo mês também recuou 1,7%, fechando a US$ 75,81 o barril.

Segundo o analista de mercado David Morrison, da Trade Nation, os investidores estão mais preocupados com a demanda do que com a oferta no momento.

"Por enquanto, há preocupações suficientes sobre o estado da economia chinesa para manter os preços sob controle", disse.

Nesta segunda, o primeiro-ministro israelense prometeu responder duramente ao bombardeio que matou 12 jovens nas Colinas de Golã anexadas, apesar da multiplicação dos esforços diplomáticos para aliviar as tensões entre Israel e o grupo islamista libanês Hezbollah.

"Essas crianças são nossas crianças [...] O Estado de Israel não deixará e não pode deixar isso passar. Nossa resposta virá e será dura", advertiu Netanyahu em Majdal Shams, a região de maioria drusa onde um foguete atingiu um campo de futebol no sábado.

Israel e Estados Unidos atribuíram o bombardeio ao Hezbollah, que reivindicou vários ataques contra posições militares israelenses no mesmo dia. O movimento, no entanto, nega seu envolvimento no bombardeio contra Golã.

Aliado do Irã e do movimento islamista palestino Hamas, que está em guerra com Israel na Faixa de Gaza, o Hezbollah mantém um confronto de baixa intensidade com o Exército israelense desde o início do conflito no território palestino em 7 de outubro.

O grupo anunciou nesta segunda que lançou foguetes e mísseis contra posições militares ao norte de Israel, após a morte de dois de seus combatentes em um bombardeio israelense.

