As brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani venceram nesta segunda-feira (28) as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 6-4 e avançaram à segunda rodada do torneio de tênis do Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Nas oitavas de final elas vão enfrentar as britânicas Katie Boulter e Heather Watson ou as alemãs Angelique Kerber e Laura Siegemund.

Luisa Stefani conquistou a inédita medalha de bronze para o tênis brasileiro nas duplas femininas em Tóquio 2020 jogando ao lado de Laura Pigossi.

No masculino, Thiago Monteiro e Thiago Seyboth Wild venceram na segunda rodada a dupla do Cazaquistão formada por Alexander Bublik e Aleksandr Nedovyesov.

Na manhã desta terça-feira eles vão enfrentar os americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram.

aam/am