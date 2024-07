O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, foi reeleito para o terceiro mandato, informou na madrugada desta segunda-feira (29) o Conselho Nacional Eleitoral do país, órgão controlado pelo chavismo.





A vitória de Maduro repercutiu entre chefes de Estado e líderes políticos mundiais, da esquerda à direita.





A vitória de Maduro o mantém no cargo que ocupa desde 5 de março de 2013, após a morte de Hugo Chávez. À época, Maduro estava a menos de cinco meses no cargo de vice-presidente, e recém havia deixado a chefia do ministério das Relações Exteriores venezuelano, que comandava desde 2006.





Veja abaixo reações de líderes da América Latina e do mundo à vitória de Maduro.





"O regime de Maduro deve compreender que os resultados são difíceis de acreditar. A comunidade internacional e especialmente o povo venezuelano, incluindo os milhões de venezuelanos no exílio, exigem total transparência das atas e do processo. [...] Do Chile não reconheceremos nenhum resultado que não seja verificável" - Gabriel Boric, Presidente do Chile

"Os Estados Unidos têm sérias preocupações de que o resultado anunciado [pelo regime] não reflete a vontade nem os votos do povo venezuelano e pedem que as autoridades eleitorais publiquem uma relação detalhada dos votos" - Antony Blinken, Secretário de Estado dos EUA









"Ditador Maduro, fora! Os venezuelanos decidiram acabar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados apontam uma vitória acachapante da oposição e o mundo espera o reconhecimento desta derrota depois de anos de socialismo, miséria, decadência e morte. A Argentina não vai reconhecer outra fraude e espera que as Forças Armadas defendam a democracia e a vontade popular desta vez" - Javier Milei, Presidente da Argentina





"Condeno em todos os seus extremos a soma de irregularidades com intenção de fraude por parte do governo da Venezuela. O Peru não aceitará a violação da vontade popular do povo venezuelano." - Javier González-Olaechea, Ministro das Relações Exteriores do Peru









"Não há dúvida: ganhou a resistência democrática e o povo se pronunciou com sua voz estrondosa. Maduro está pressionando para que, em poucos minutos, o CNE o declare ganhador sem expor as atas de sua brutal derrota. Têm preparado um convite ao 'diálogo' e à 'reconciliação' enquanto despojam o povo de sua vontade e buscam que os governos de Colômbia, Brasil e México sejam os primeiros a reconhecer semelhante atrocidade." - Iván Duque, Ex-presidente da Colômbia





"Acompanhamos de perto este festival democrático e saudamos o fato de que a vontade do povo venezuelano nas urnas foi respeitada. Queremos ratificar nossa disposição de continuar fortalecendo nossos laços de amizade, cooperação e solidariedade com a República Bolivariana da Venezuela." - Luiz Arce, Presidente da Bolívia





"Nicolás Maduro, meu irmão, sua vitória, que é a do povo bolivariano e chavista, derrotou de forma limpa e inequívoca a oposição pró-imperialista. Eles também derrotaram a direita regional, intervencionista e monroísta. O povo falou e a revolução venceu" - Miguel Diaz-Canel, Presidente de Cuba

"Nossos parabéns especiais e saudações democráticas, socialistas e revolucionárias ao presidente Nicolás Maduro e ao bravo povo da Venezuela por seu triunfo incontestável, que reafirma sua soberania e o legado histórico do comandante Hugo Chávez." - Xiomara Castro, Presidente de Honduras





"Ganhamos com 70%", diz líder opositora María Corina Machado ao rejeitar reeleição de Maduro







"Queremos uma total transparência e por isso pedimos a publicação das atas mesa por mesa. Queremos que se garanta a transparência. A chave é essa publicação dos dados mesa por mesa para que possam ser verificáveis." - José Manuel Albares, Ministro espanhol das Relações Exteriores





"A China parabeniza a Venezuela pela realização bem-sucedida da eleição e o presidente Maduro por sua reeleição tranquila. [Os dois países] são bons amigos e parceiros que se apoiam mutuamente. A China está pronta para trabalhar com a Venezuela para enriquecer continuamente a parceria estratégica e beneficiar os dois povos." - Lin Jian, Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China









"Tenho muitas dúvidas sobre o desenvolvimento regular das eleições na Venezuela." - Antonio Tajani, Chanceler italiano

"A Maduro nossa homenagem e saudação, em honra, glória e por mais vitórias." - Daniel Ortega, Ditador da Nicarágua