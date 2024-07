A cantora portuguesa Mísia, essencial para a renovação do fado, morreu no fim de semana aos 69 anos e será sepultada em Lisboa no dia 7 de agosto, informou nesta segunda-feira a sua gravadora.

Susana Maria Alfonso de Aguiar, conhecida como Mísia, faleceu no sábado (17) em um hospital de Lisboa, após uma longa luta contra o câncer, informaram a sua família e a imprensa portuguesa.

A cantora, que nasceu no Porto, lançou seu último álbum, "Animal sentimental", em 2022.

Ao lado de outras artistas, como Mariza, Ana Moura e Cristina Branco, integrou uma nova geração de intérpretes que contribuiu para o que foi chamado de novo fado, tendência que deu novas notas ao estilo melancólico do gênero tradicional.

"Mísia teve um papel crucial na renovação do fado e não hesitou no momento de experimentar novas sonoridades e perspectivas menos convencionais", afirmou o Ministério da Cultura de Portugal.

