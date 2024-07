A premiada meio-campista Alexia Putellas deu à Espanha a vaga nas quartas de final do torneio olímpico feminino de Paris-2024 com um golaço numa cobrança de falta na vitória sobre a Nigéria por 1 a 0, neste domingo (28) em Nantes, pela segunda rodada do Grupo C, o do Brasil.

O mesmo pé esquerdo que a levou a ganhar a Bola de Ouro em duas ocasiões (2021 e 2022) acertou um chute no ângulo da goleira Chiamaka Nnadozie na reta final (85') da partida disputada no estádio La Beaujoire em Nantes.

A vitória, que se soma à estreia com uma vitória por 2 a 1 sobre o Japão, não só dá a 'La Roja' a liderança do grupo, como também a torna a primeira seleção a se classificar para as quartas de final.

O golaço da estrela do Barcelona acalmou o time comandado por Montse Tomé, que lutava para superar a retranca construída pelas africanas, que precisavam somar pontos depois de estrear com derrota por 1 a 0 para o Brasil.

E mostrou que a Espanha é forte candidata ao ouro em sua primeira participação em Jogos Olímpicos, já que na estreia sua outra estrela, Aitana Bonmatí, já havia se destacado com um gol e uma assistência.

Agora as espanholas terão que garantir a liderança na quarta-feira, em Bordeaux, onde enfrentarão as brasileiras, que sofreram uma dura derrota de virada para o Japão (2 a 1) neste domingo, no Parque dos Príncipes, em Paris.

Nessa mesma quarta-feira, a Nigéria terá de vencer o Japão em Nantes para tentar se classificar como um dos dois melhores terceiros colocados dos grupos.

raa/ma/aam