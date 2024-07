As autoridades francesas iniciaram uma investigação sobre ameaças de morte com agravantes depois que três atletas israelenses nos Jogos Olímpicos receberem e-mails intimidadores, informou o Ministério Público de Paris à AFP neste domingo (28).

A investigação, liderada pela autoridade que combate crimes que incitam ao ódio na internet, foi aberta após um sinal do ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, informou o MP.

De acordo com uma fonte próxima ao caso, ainda não foi estabelecida nenhuma relação com o Irã ou outro país. Tampouco com os dados pessoais de atletas divulgados ilegalmente nas redes sociais na sexta-feira.

O escritório que combate os crimes cibernéticos na França está trabalhando para que estes dados sejam removidos dos sites afetados.

Na quinta-feira, Israel alertou a França sobre possíveis "ataques terroristas" contra seus atletas e turistas por parte de grupos apoiados pelo Irã durante os Jogos de Paris.

No mesmo dia dia, também acusou o Irã de "terrorismo numérico" para "incitar o medo" entre os membros da delegação israelense.

Os atletas de Israel são protegidos 24 horas por dia por unidades de elite da polícia e da gendarmaria francesas, tanto na Vila Olímpica quanto nos estádios onde são disputadas as competições.

