Depois de ficar à frente no placar por quase toda a partida, a seleção brasileira de handebol feminino foi derrotada de virada pela Hungria por 25 a 24 neste domingo (28), na segunda rodada do torneio olímpico dos Jogos de Paris.

No segundo tempo, o Brasil chegou a estar vencendo por 18 a 13, mas não segurou a vantagem e sofreu o gol da virada a cinco segundos do fim.

Depois da boa estreia com vitória sobre a Espanha por 29 a 18, a derrota para a Hungria deixa a seleção brasileira na quarta posição do Grupo B, a última da zona de classificação para as quartas de final.

O Brasil volta à quadra na próxima terça-feira contra a anfitriã França, líder da chave e uma das favoritas à medalha de ouro.

