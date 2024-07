PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL G20: G20 no Rio e o desafio de taxar os super-ricos

JOGOS OLÍMPICOS: Sabotagem ferroviária e chuva marcam presença na cerimônia de abertura dos Jogos

=== BRASIL G20 ===

RIO DE JANEIRO:

G20 no Rio e o desafio de taxar os super-ricos

O que fazer com os bilionários que ficam mais ricos e que em grande parte evitam impostos? Os ministros das Finanças do G20 devem tentar chegar a um consenso sobre a tributação dos super-ricos nesta sexta-feira(26), último dia de reuniões no Rio de Janeiro.

(Brasil G20 diplomacia economia macroeconomia impostos, 504 palavras, já transmitida)

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Sabotagem ferroviária e chuva marcam presença na cerimônia de abertura dos Jogos

A ameaça de chuva e a sabotagem à rede ferroviária sofridas na madrugada desta sexta-feira (26) preocupam as autoridades francesas, poucas horas antes de uma cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 que deverá ser "grandiosa".

(Paris cultura diplomacia 2024 esporte música Oly, 722 palavras, já transmitida)

PARIS:

'Sabotagem' na rede ferroviária francesa horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos

A companhia ferroviária nacional francesa SNCF foi, nesta sexta-feira (26), vítima de um "ataque massivo", que incluiu incêndios provocados, para "paralisar" a sua rede ferroviária de alta velocidade, que afetou 800 mil passageiros, poucas horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

(França 2024 transporte crime Oly acidente, 594 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

EUA prende co-fundador do cartel de Sinaloa e um filho de Chapo Guzmán

Os Estados Unidos prenderam, na quinta-feira (25), no Texas, os dois líderes do cartel de Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada, um dos co-fundadores, e um filho de Joaquín "El Chapo" Guzmán, informou o Departamento de Justiça, em um dos golpes mais duros contra a facção criminosa.

(EUA México crime narcotráfico, 400 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Troca de acusações aumenta tensão entre Kamala e Trump e afasta possível debate

A tensão entre Kamala Harris e Donald Trump aumentava, com uma troca de acusações entre os dois durante a campanha eleitoral americana.

(EUA eleições política, 761 palavras, já transmitida)

CARACAS:

Venezuela realiza eleições presidenciais sob tensão e incerteza

"Até o fim!", grita a oposição. "Vitória por derrota!", respondem os apoiadores do presidente Nicolás Maduro. Sob pressão internacional, a Venezuela vai às urnas neste domingo (28) para eleger presidente em um clima de tensão e incerteza.

(Venezuela eleições política, 675 palavras, já transmitida)

CARACAS:

González Urrutia, o rival de Maduro na Venezuela

Até recentemente, Edmundo González Urrutia conversava de varanda em varanda com os netos, vizinhos de um prédio adjacente. Mas o seu papel de avô foi inesperadamente substituído pelo de candidato à presidência da Venezuela, em uma eleição em que enfrenta o presidente Nicolás Maduro.

(Venezuela eleições política, 481 palavras, já transmitida - Reenvio)

CARACAS:

Nicolás Maduro, o 'presidente trabalhador' da Venezuela com mão de ferro

Abençoado por Hugo Chávez como seu sucessor, Nicolás Maduro governa a Venezuela com mãos de ferro há mais de uma década. Acusado de violar direitos humanos, insiste em mostrar uma imagem de homem comum, de "presidente trabalhador".

(religião Venezuela eleições política economia, 607 palavras, já transmitida - Reenvio)

-- ORIENTE MÉDIO

TEL AVIV:

O trauma da guerra persegue soldados israelenses em Gaza

Quando uma granada quebrou sua perna durante uma missão de resgate de reféns em Gaza, o soldado israelense Barak considerou o suicídio para evitar ser sequestrado por combatentes palestinos.

(Israel Palestinos conflito Gaza forças-armadas, 500 palavras, a ser transmitida)

=== ECONOMIA ===

GENEBRA:

Dezenas de países concluem negociações para acordo 'pioneiro' sobre comércio eletrônico

Dezenas de países-membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) concluíram anos de negociações para alcançar um acordo "pioneiro" destinado a impulsionar o comércio eletrônico, anunciou nesta sexta-feira(26) o Reino Unido.

(OMC diplomacia GB, 653 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com