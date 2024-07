Líderes democratas de alto nível, como Nancy Pelosi e Barack Obama, "expulsaram" Joe Biden, disse nesta quinta-feira (25) Donald Trump, um dia depois de o presidente americano ter explicado o motivo de sua desistência da corrida eleitoral.

"Eles o expulsaram, entre Pelosi, Obama e outros", disse o candidato republicano às eleições presidenciais de novembro, em entrevista por telefone à Fox News.

A imprensa americana noticiou o papel desempenhado pela ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e pelo ex-presidente Barack Obama na retirada de Joe Biden.

Trump ironicamente disse que eles pareciam amigáveis na televisão apoiando Biden, "mas nos bastidores (...) foram brutais" com ele.

Biden anunciou em uma carta no domingo que retirou a sua candidatura para um segundo mandato, depois de um debate desastroso no final de junho com Trump e de várias semanas de pressão dos democratas, alguns em público e outros em privado, para que abandonasse a disputa por considerá-lo incapaz de derrotar o republicano nas eleições.

"Eles tentaram dar um golpe de Estado", disse Donald Trump.

A vice-presidente Kamala Harris, que muito provavelmente será a candidata democrata, "é pior" que Biden, acrescentou à emissora preferida dos conservadores.

Na quarta-feira à noite, o presidente explicou aos seus compatriotas, em um comunicado no Salão Oval, que desistiu de concorrer a um segundo mandato pela "defesa da democracia" e para dar lugar às "vozes jovens".

Um discurso "pouco compreensível e muito ruim", julgou Donald Trump em sua rede Truth Social.

